Llorenç Bauzá, presidente de Emaya: «Hemos eliminado 600 pintadas vandálicas en un mes»

A sus 28 años este profesor de primaria en el colegio Sant Vicenç de Paul está al frente de Emaya y del área de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Espacios Naturales y Bienestar Animal del Ayuntamiento. Tiene la responsabilidad de que Palma esté más limpia, promesa electoral y obsesión del nuevo equipo municipal. Ha cumplido dos meses al frente de un departamento que tiene la misión de hacer de Palma una ciudad más limpia, sostenible y habitable para ciudadanos y animales.

El plan de choque de limpieza que presentaron la semana pasada no incluye un aumento del presupuesto. ¿Qué les hace pensar que Palma estará más limpia sin destinar más recursos?

El presupuesto es el que tenemos para este año. Lo conseguiremos reorganizando a los efectivos empresa y centrarlos en mantener la ciudad limpia.

¿Solo con una reorganización interna la ciudad estará más limpia?

Estará más limpia gestionando y volviendo a la esencia y la función principal de la empresa. A lo mejor en los últimos años se ha olvidado un poco y por eso Palma es una de las ciudades más sucias de España.

¿Qué le han trasladado los trabajadores de Emaya?

Desde el primer minuto nos hemos puesto a su lado. Hemos recibido a los sindicatos de la parte de la empresa que se encarga del ciclo del agua. Nos han trasmitido una falta de cariño por parte de la empresa hacia los trabajadores y nosotros les hemos dicho que estaremos a su lado. En septiembre recibiremos a los sindicatos de calidad urbana, los que hacen limpieza y recogida. Adquiriremos con ellos el mismo compromiso de mano tendida y puertas abiertas. Nos preocupa lo mismo que a ellos les preocupa.

¿Le han pedido un aumento de plantilla?

No.

El caso antiguo está lleno de grafitis. ¿Cómo lo van a hacer para limpiarlos?

Para empezar, estableciendo actuaciones con otras instituciones. La semana pasada tuvimos aquí a la vicepresidenta del Consell de Mallorca para autorizar la retirada de las pintadas vandálicas y elaborar un protocolo de actuación. Aglutinaremos todas las peticiones en una y agilizaremos los trámites. Erradicarlas y eliminarlas en un plazo máximo de 24 o 48 horas si vuelven a aparecer.

¿Dentro de un año en el casco antiguo habrá menos pintadas que ahora?

Ya hay menos. En julio eliminamos 600 pintadas vandálicas.

Palma está sucia, pero eso es culpa de los incívicos, no del alcalde de turno.

Es culpa de los incívicos, pero la gestión también tiene que ver. Si destinas parte de la gestión de la empresa a otras cosas tienes estos frutos.

La lucha contra la suciedad y el incivismo fue uno de los grandes argumentos del PP durante la campaña electoral para llegar a la alcaldía. ¿Se la juegan en este terreno?

Hemos firmado un contrato con la ciudadanía y nos la jugamos en todas las actuaciones que hagamos. Los ciudadanos han apostado por nosotros por algo. Si Palma no estuviera como está, los otros seguirían aquí. Tenemos mucho trabajo por delante y ya lo estamos afrontando. Como le he dicho, tenemos 600 grafitis menos que antes y en junio hubo un dispositivo nunca visto por la noche de Sant Joan. También ha habido un incremento de efectivos en Platja de Palma y una intensa actuación en Camp Redó.

¿Antes no se limpiaba?

A lo mejor no con la intensidad necesaria.

Los abandonos de mascotas en Son Reus se han disparado. ¿Hay riesgo de colapso?

Despacho cada semana con el director de la perrera y no es algo que me haya transmitido. Pero ya que lo pone sobre la mesa, se lo preguntaré.

Pero sí le constará un aumento de abandonos de animales.

Nos consta que hay un aumento de animales en la ciudad, baste decir que hay más perros que niños. Desde el área de Medio Ambiente haremos concienciación para que no suceda.

¿Más perros abandonados puede implicar más sacrificios?

En Son Reus hay sacrificios cero. No hay ninguno, y no es un escenario que nos planteemos.

La semana pasada los vecinos del Coll d’en Rabassa se reunieron con usted para plantearle su preocupación por el chiringuito de la playa de El Peñón.

En primer lugar tengo que decir que no es una competencia nuestra, es Costas quien autoriza y dice dónde puede ir ubicado. Nosotros lo que podemos hacer es pedir la intervención del Govern para que, de cara a futuras concesiones, se pida otra ubicación para este chiringuito. Para tranquilidad de la asociación de vecinos, nosotros desde el primer momento pedimos informes para saber quién lo autorizó. Y nos preguntamos por qué en el anterior equipo de gobierno nadie se opuso a su instalación.

Si dependiera de su departamento, ¿el chiringuito se volvería a instalar en el mismo sitio el próximo verano?

Es que no depende de nosotros. Solo podemos hacer un trabajo de mediación entre administraciones.

"Un gran pulmón verde en Palma"

Es regidor de «Espacios Naturales». ¿Qué espacios naturales hay en Palma?

En el programa electoral llevamos la creación del gran pulmón verde de la ciudad de Palma.

¿Dónde estará situado?

En breve se anunciará.

¿No es el bosque del Castell de Bellver?

En breve lo anunciaremos.

También es regidor de «Sostenibilidad». ¿Una ciudad sostenible no pasa por reducir el número de coches?

Una ciudad sostenible apuesta por la transición energética o la instalación de fotovoltaicas. Esta pregunta se la tendría que hacer al regidor de Movilidad, no a mí. Lo que a mí me compete es poner puntos de recarga para vehículos eléctricos.

¿Pero qué hará, con las competencias que tiene, para que Palma sea una ciudad más sostenible durante este mandato?

Estamos autorizando la instalación de puntos de recarga eléctrica con Emaya, entre otras cosas. Permita que ahora no le desvele todas las líneas de actuación que llevaremos a cabo desde esta regiduría.

Como consecuencia del cambio climático los veranos son cada vez más calurosos. En otras ciudades hay planes para constituir refugios climáticos en dependencias municipales como escuelas, centros cívicos o bibliotecas. ¿Habrá refugios climáticos en Palma este mandato?

En ocho años el PSOE no ha hecho nada al respecto, pero nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de la gente. Veremos la posibilidad de crear esos refugios climáticos, que no tienen por qué estar solo en instalaciones municipales. Ya me he referido al gran pulmón verde de la ciudad. Y a día de hoy ya hay espacios a los que se puede acceder como las bibliotecas. ¿Se pueden incrementar? Claro, y también habilitar espacios verdes en los que las temperaturas sean más bajas.