La perversitat de Vox amb els nins

Vox vol clons. Vox vol nins clons dels pares. Considera que són aquests els que han de triar l’educació dels canells i que això és llibertat. S´imaginen els fills dels terra- planistes, dels jihadistes o els seus mateixos?

La llibertat de Càtedra no és pels mestres. Aquests no han d´aprendre ja el que ensenyem. Qui ho ha de madurar és el nin, i aquest te dret a veure moltes i distintes opcions. Si vostès sols ni volen oferir una l´estan castrant. La «libertad» Vox és totalitarisme. Egoisme. Mal criadura.

Els fills de Vox tenen dret a aprendre i a viure el català de Mallorca encara que als seus pares els faci una ràbia orba i els vulguin desintegrats. Tenen dret a ser ciutadans aquí encara que els seus pares no vulguin o no ho vulguin ser. Els drets dels nins estan per sobre dels drets dels pares i més quan parlem d´un entorn com el de Vox no massa graciós ni massa agraciat, la veritat.