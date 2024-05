Atacan a los dueños de un bar de Valencia al grito de "maricón de mierda"

Rubén y Germi, propietarios del bar "Tot per l'aire", en Xirivella (Valencia), fueron víctimas de una agresión homófoba el pasado sábado. Según ha denunciado la pareja, los hechos ocurrieron durante el turno de cenas, cuando un grupo de unas diez personas se negó a abonar la cuenta al no estar conformes con el importe. Fue en ese momento cuando cinco de ellos -hombres y mujeres de entre 40 y 50 años- comenzaron a increpar a la pareja al grito de "no te vamos a pagar, maricón de mierda", mientras les arrojaban platos y vasos que había depositados en la barra, llegando incluso a amenazarles con agredirles físicamente.

"Fue muy desagradable", rememora Germi, todavía conmocionado por los hechos. "Ahora estamos un poco más tranquilos, pero todavía estamos flipando", añade su pareja, Rubén, que cuenta que era la primera vez que los agresores acudían a su local, ese que inauguraron hace dos años y medio "para impulsar el ocio y la cultura local", pero también la diversidad de la sociedad de este municipio de l'Horta Sud. La pareja admite que desde el principio sospecharon que el grupo podía generar problemas: "Ellos venían de una comunión y se les veía algo 'perjudicados'. Durante las tres o cuatro horas que estuvieron me tocó llamarles varias veces la atención porque estaban liándola tirando las servilletas al suelo y formando mucho jaleo".

Les lanzaron platos y vasos

Sin embargo, a pesar de que esas reprimendas provocaron los primeros encontronazos, el grupo llegó a pedirles disculpas y a reconducir su conducta. Sin embargo, la cosa fue a más cuando pidieron la cuenta, de algo más de 50 euros: "Una mujer y su hija empezaron a discutir con nosotros porque decían que estaba mal, que una de ellas ya la había pagado, pero solo había abonado una ronda". Tras un cruce de acusaciones, varios de ellos se acercaron a la zona de la barra y comenzaron a atacar a la pareja, primero de manera verbal al grito de "maricones de mierda", "sal fuera maricón de mierda si tienes cojones" o "no os vamos a pagar putos maricones".

Uno de los propietarios del local que sugfrió una agresión homófoba el pasado sábado / LEVANTE-EMV

Ni siquiera los reproches de varios clientes que se encontraban en el local pudieron contener el nivel de "agresividad" de los individuos, quienes se acercaron a la barra y comenzaron a amenazar a los propietarios con pegarles mientras les comenzaron a tirar platos y vasos que había en el mostrador. "Afortunadamente todo se quedó en un susto, pero es que pudo ser mucho peor porque hubo varios vasos que nos rozaron la cabeza", lamenta Rubén, todavía indignado con el terrible suceso: "Si no estás conforme con la cuenta tienes múltiples herramientas. Llamas a la policía o pones una hoja de reclamación. Pero ellos fueron a lo fácil. A insultarnos y llamarnos maricones".

La Policía identificó a los agresores

Con la ayuda de varios clientes, lograron expulsar a los agresores del local, quienes comenzaron a golpear las persianas y las cristaleras mientras espetaban nuevas proclamas homófobas y amenazas, asustando a muchos clientes con niños que se encontraban en las instalaciones en esos momentos. Tras recibir los avisos de varios clientes y trabajadores, una patrulla de la Policía Local de Xirivella acudió al local e identificó a varios de los agresores. Asimismo, la pareja ha decidido que va a denunciar este posible delito de odio a la Policía Nacional: "Al principio no queríamos hacer mucho ruido y queríamos dejarlo pasar. Pero no se pueden tolerar este tipo de actitudes, que encima cada vez van a más. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no vamos a tolerar que alguien venga a insultarnos a nuestra casa", explican al tiempo que advierten que "cuando eres gay por desgracia sabes que estás expuesto a este tipo de ataques. Pero no nos vamos a callar más. No lo vamos a permitir. En nuestra casa no".

La pareja confiesa sentirse conmocionada con las múltiples muestras de apoyo que están recibiendo por parte de todo el pueblo: "Queremos dejar claro que esa gente no representa a Xirivella. No paran de llegarnos mensajes de cariño. Ayer estuvo sonando el teléfono todo el día y se acercaron vecinos de todas las partes del pueblo para preguntarnos cómo estábamos y para mostrarnos su apoyo". También acudió una de las personas que formaba parte del grupo. "Vino para pedirnos disculpas y para abonar la cuenta", un gesto que agradecen "pero no es suficiente porque el daño ya está hecho".

Bartual: "No vamos a tolerar este tipo de actos"

La propia alcaldesa de Xirivella ha querido mostrar su respaldo a la pareja y condenar la agresión: "No vamos a tolerar ningún tipo de discriminación o violencia basada en la orientación sexual", ha expresado Paqui Bartual, quien ha subrayado que desde el consistorio "estamos comprometidos a garantizar la seguridad y el respeto para todos nuestros ciudadanos independientemente de su condición".