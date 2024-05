El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha señalado este lunes que "el discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional y, además, en un espectáculo que calificaré como chocante". En una entrevista en la radio, Pons ha admitido que "el presidente electo de Argentina no puede o no debe en su primer viaje a España venir sin saludar al rey, sin saludar al Gobierno, sin saludar al parlamento a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española". Si bien el dirigente popular ha dejado claro que "la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de estado" y ha recordado que los políticos tienen que llevar estas cosas con la máxima "dignidad", porque la política consiste en enfrentarse. "Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo; la cantidad de argentinos que viven en España, la cantidad de españoles que viven en Argentina, las empresas españolas que trabajan en Argentina no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer", ha admitido.