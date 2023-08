Les onades anuals de calor no interessen de moment a algú que pot viatjar en avió a latituds més temperades. La mancança d’aigua tampoc inquieta als que encara la poden consumir sense restriccions. Segons explica l’ONU, la velocitat creixent del canvi climàtic dona inici a l’era denominada de l’ebullició global. Però això no és motiu de preocupació pels consumidors i beneficiaris d’empreses d’energies no renovables.

La realitat és que l’OMM -organització mundial de meteorologia- indica que els registres de temperatura són els més alts en cent vint mil anys pronosticant rècords anuals sense tornada enrere. El fet d’afectar l’actual situació a tots els humans per no existir planeta B, posa en alerta inclús als consumistes que se les donen d’exceptics. És tasca de tots i sense pauses aturar l’augment del percentatge de CO₂ atmosfèric. Qualsevol acció serà en benefici del futur dels humans, inclús immerescudament dels benestants amb comportaments no solidaris.