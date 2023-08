A la pàgina 24 del Diari del 26 de Juliol surt un article d’opinió en què un catedràtic d’Economia diu: Decreixement, no gràcies. Defensa la tesis que el creixement del PIB s’ha de mantenir com a mínim a 1,1% i que reduir-lo suposaria un conjunt de problemes greus: reducció dels béns que la població necessita, desequilibri en la obtenció dels impostos per mantenir els serveis públics, augment de l’atur...

Té raó que només amb decreixement no es resoldran el problemes globals (exhaurir els recursos, contaminació, emergència climàtica, desertificació...) i que poden sorgir disfuncions. Com si a un malalt que pateix d’obesitat el metge li prescribeix reduir la ingesta d’aliments. Probablement necessitarà altres mesures complementàries a la dieta i canvis a l’estil de vida. El que no podrà fer és continuar menjant, encara més. Quan s’ha passat del límit, no queda altre remei que reduir per recuperar l’equilibri.