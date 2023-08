Perquè pugui continuar un govern de centre-esquerra a Madrid, és necessari que Junts com a mínim li doni un suport parcial. Junts demana un referèndum d’autodeterminació i una amnistia. Respecte a aquests dos punts es pot fer, per exemple: Que Puigdemont i els altres de Waterloo puguin declarar per videoconferència des de Bèlgica, i no anar així a la presó, i una vegada condemnats que el Govern els indulti i puguin tornar a Catalunya. Respecte dels altres processats el mateix, o almenys que se’ls concedeixi un indult totduna després de condemnats i no hagin d’anar a la presó, o només uns quants dies, per delictes en realitat inexistents en moltes democràcies. Aquest procés pot requerir modificacions legislatives que demanen temps i una aplicació sostinguda, aleshores s’han de donar unes garanties i anar a un molt convenient acord de legislatura, consistent en què si el Govern va duent a la pràctica allò que s’ha compromès a fer, Junts continuaria amb el suport parcial, i si no és així no, clar.

Respecte del referèndum. Com que aquest no és cap delicte, podran convocar un referèndum, sense que el Govern l’impugni davant els tribunals ni l’impedeixi «manu militari». Ara bé, aquest no reconeixerà que el resultat, si és positiu, s’ha d’aplicar per part de l’Estat vista la seva adduïda inconstitucionalitat. En tot cas, es mantindrà la despenalització dels referèndums. Amb això només vull fer veure, encara que no som cap expert, que si es vol es poden trobar solucions, i que tot és possible si es compte amb bons juristes professionals i politòlegs, que el Govern pot trobar fàcilment. Respecte a les campanyes de la «caverna» contra aquests acords, les recents eleccions ja han demostrat que, encara que tenen certa audiència a Madrid, no són suficients per impedir una victoria progressista.