Tot i que els darrers anys s’ha anunciat profusament la posada en marxa d’una nova selectivitat, durant aquest curs que acaba de passar ja se n’ha anunciat un altre ajornament, que, a més, ara està marcat per les eleccions del 23 de juliol. Amb aquest anunci només sabem que ningú no sap com serà la selectivitat el curs 2023-2024.

Tota aquesta situació provoca molta d’incertesa entre els professionals de l’ensenyament, que, a hores d’ara, no podem preveure com serà el nou curs ni organitzar degudament ni materials, ni dinàmiques d’aula, ni res de res. Per això, consideram que és del tot imprescindible que es convoquin les reunions de coordinació pertinents de la selectivitat de manera urgent. No podem esperar -no ens poden fer esperar, al professorat- que hagi començat el curs per reunir-nos per establir quins han de ser els continguts a impartir ni com serà la prova de selectivitat.

És absolutament necessari que la UIB assumeixi de veritat el seu paper, sense haver de dependre de cada canvi de govern que es produeixi.