«En casa del herrero, cuchillo de palo». Yolanda Díaz ministra de Trabajo, en el Congreso sacando adelante la reforma laboral y el Ayuntamiento de Son Servera, un consistorio progresista del PSOE, dejando en la calle a todo el profesorado de la Escuela de Música, por no admitir consolidar sus puestos de trabajo, algo que les corresponde por ley debido a la situación de acumulación de contratos temporales. Sería tan fácil como otorgarles la condición de «indefinidos no fijos discontinuos». Pues no. Les abocan a ir por vía judicial. A degüello pero más que con cuchillo de palo. Señora Yolanda, señor Pedro, ¿alguna vez miran lo que pasa en sus casitas mallorquinas? Y las municipales a la vuelta de la esquina. Ahí lo dejo para quien quiera tomar nota.