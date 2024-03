Caso Mascarillas: insuficientes explicaciones, Sra. Armengol

Declaraciones de Francina Armengol ante el caso Koldo / Javier Lizón

Una vez más, los ciudadanos nos enteramos por la prensa de los presuntos tramas de corrupción o irregularidades, en este caso de las mascarillas. Toda la información de la que dispongo es mayoritariamente por lo publicado por Diario de Mallorca, y en base a ella creo que la mayoría de ciudadanos nos hacemos estas preguntas y esperábamos las respuestas de la expresidenta Francina Armengol, pero su comparecencia en vez aclarar algunas de las preguntas planteadas, ha aumentado las que nos hacemos.

- ¿Por qué la Sra. Armengol, si cree que su gestión de compra de mascarillas es correcta, tardó cuatro días en hacer una declaración?, quien no tiene nada que esconder y está en un cargo público parece que ha de tener interés en aclarar las presuntas irregularidades cuanto antes para no perjudicar su imagen y la de su partido.

- ¿Por qué la Sra. Armengol se limitó a decir en su primera declaración que estaba indignada, muy indignada, y que le repugnaba la corrupción y no dio ninguna explicación de los contratos en Baleares? Lo que ha tenido que hacer una semana después, incomprensible cuando es, además, la tercera autoridad del Estado.

- ¿Quién informa al Govern Balear de la existencia de la empresa «Soluciones de gestión sl» ?, ¿fue la Moncloa, el ministro Ábalos, el ministro de Sanidad, el de Interior, o simplemente Koldo?, ¿o tal vez se enteraron por un anuncio en internet? Si no hay nada irregular, ¿por qué no manifestarlo públicamente?

- ¿Quién del Govern Balear contactó con esta empresa? No sabe, no contesta.

- ¿Quién del Govern Balear analizó a la empresa, su antigüedad, experiencia en productos sanitarios, u otros contratos? Por las informaciones que tenemos parece que nadie, en un contrato de elevado importe y de sanidad en situación grave. En Aragón, presidido por el socialista Lambán, o Castilla la Mancha menos sumisos con el Gobierno de Sánchez, la empresa próxima a miembros del Ministerio de Transporte no superó el filtro de profesionalidad para poder comprar.

- ¿Cómo es posible que las mascarillas se entregaran antes de que se iniciara el procedimiento de compra por vía de urgencia? No parece posible que alguien tome esta decisión irregular grave sin el apoyo de algún miembro del Govern.

-¿Qué hizo la Sra. Armengol, desde el 8 junio de 2020, cuando tuvo el informe técnico de que las mascarillas no eran las solicitadas y no tenían el estándar de la seguridad? Por lo que sabemos, lo único fue arrinconarlas y pagar a la empresa, promocionada desde personas próximas a algún cargo PSOE.

- ¿Por qué la administración, siempre lenta con los pagos, en este caso lo realizó a los pocos días de la factura? Mientras otros organismos que compraron a la misma empresa como Puertos del Estado, hizo el pago en dos plazos. Si se hubiera tomado esta precaución se hubiera podido salvar la mitad 2,4 millones.

- ¿Quién manda que el subdirector de compras y logística certifique en agosto de 2020 que las mascarillas son de la calidad solicitada y satisfactoria cuando en junio tenía un informe técnico de que eran un fraude? Y, además, con la motivación de facilitar a la empresa afín, a que pudiera obtener otros contratos de la administración. Decir que es un proceso automático es peor, ya que significaría una falta de control absoluto.

- ¿Por qué se ocultó a los técnicos de la U.E. la información del timo de las mascarillas y se pide que se paguen con fondos europeos?, ¿quién dio esta orden en abril del 2021?

- ¿En qué momento le comunica la Guardia Civil al Govern balear que se está investigando la sociedad de la venta de mascarillas? ¿Qué iniciativas se toman, y por qué no reclama inmediatamente, a la empresa? No se sabe.

- ¿Por qué no se entrega a la Fiscalía anticorrupción el documento de análisis de que las mascarillas no eran FFP2? ¿En qué fecha la Fiscalía solicita todo el expediente de esta compra?

- ¿Por qué los últimos días del mandato del Govern Armengol se manifiesta querer iniciar una reclamación de 2,6 millones de euros cuando se habían pagado 3,8 millones como diferencia de las calidades? No hay nadie que pueda entender este planteamiento, aceptar, pagar y almacenar sin usar y, al cabo de tres años, pensar que se devuelva la diferencia, en vez exigir el total el primer día.

- ¿Dónde está la exconsellera de Salud y el entonces director del IB-Salut? Si la presidenta del Congreso dice que no sabe nada de contratos administrativos, ellos deben saber contestar a algunas de estas preguntas y explicar todo el proceso, en el contrato de las mascarillas, en la no entrega de los informes, y muy especialmente si eran quirúrgicas en por qué no se usaron estas mascarillas y se dejaron caducar, perdiendo millones de euros, ya que hemos de suponer que desde 2020 se compraron más mascarillas.

-Como es posible que la expresidenta de Baleares, diga que ofreció reunirse para realizar un traspaso de poderes con la Sra. Prohens, cuando ella dimitió del cargo el 19 de junio, que aun no se había constituido el Parlamento, donde tenía la información y los documentos para realizarlo, si no estaba ya en el Govern.

Desde el respeto personal por Francina Armengol, son demasiadas cuestiones que no ha explicado, ni nadie del anterior Govern Balear, pero la transparencia de la que presume ella y el PSOE, falta por todos lados.

Seguro que, con la instrucción policial, judicial y de la fiscalía de la Unión Europea, sabremos la verdad.