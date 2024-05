Cada vez van saliendo más anécdotas y cosas que dejó el impactante caso del crimen de Asunta Basterra. Y es que la serie 'El caso Asunta' que realizó la productora Bambú Producciones junto a Netflix y que ya se puede disfrutar en la plataforma ha vuelto a abrir puertas y conflictos que se dejaron sin resolver.

A pesar de que la serie abarca todos los aspectos del caso, tratando de abordar cada pregunta con detalle y explorando los eventos documentados durante la investigación y el juicio, la gran incógnita que permanece sin respuesta es el motivo detrás del crimen. Es probable que los motivos que llevaron a cometer el acto nunca sean plenamente comprendidos. La muerte de Rosario Porto y el silencio del padre dificultan la búsqueda de la verdad.

Uno de los motivos que más se tratan en la serie, y el protagonismo de los padres en la ficción así lo corrobora, es el porqué de la muerte. Además, la muerte de Rosario Porto en 2020 hizo que aumentaran más las dudas sobre el caso.

El programa 'Mañaneros' de Televisión Española, presentado por Jaime Cantizano habló con una excompañera de cárcel de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra. El programa incluso tuvo acceso a una carta que la progenitora dejó a su amiga de prisión antes de suicidarse el 18 de noviembre de 2020.

La carta que Rosario dejó a María, su excompañera en la cárcel

"Mil gracias por cruzarte en mi camino sin pasar de largo y por iluminarme con esa maravillosa luz que, a pesar de todo lo sufrido, que no es poco, por muy "culpabilísima que seas" irradias y me regalas a diario con extrema generosidad"

Nena, ¡Tú vales mucho, no cambies nunca rubia!

Según esta compañera, Rosario lloraba a todas horas y defendía ser una víctima de su propia familia, de la prensa, de su exmarido o de los comentarios de la sociedad. ''Para ella, era inocente y no la mató, lo repetía siempre y lloraba muchísimo'', ha dicho la mujer.

"Ella siempre me decía que su meta en la vida era encontrar a los asesinos o asesino de su hija. Esa era su meta. Ella siempre me preguntaba: ¿Tú crees que yo la maté? Por su forma de actuar... es que no mataría ni a una mosca", reveló su excompañera. "Yo creo que no lo hizo y lo mantengo y siempre lo voy a mantener''

Finalmente María ha explicado en el programa de La 1 que en más de una ocasión ya le advirtió que se quería quitar la vida al no verse con fuerzas suficientes para aguantar la presión mediática.