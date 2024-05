La serie "El caso Asunta" de Netflix, que narra el trágico asesinato de la pequeña Asunta en Santiago de Compostela en 2013, ha cosechado un gran éxito entre la audiencia española en la plataforma digital. Con seis capítulo protagonizados por Candela Peña y Tristán Ulloa como los padres de la niña, Alfonso Basterra y Rosario Porto, los directores de la serie han intentado relatar, a su manera, el porqué del asesinato con bastante ficción.

Esta historia, que conmocionó a todos hace una década y sigue generando interés hoy en día, ha sido elogiada por la crítica, especialmente por las destacadas interpretaciones de todo el elenco de actrices y actores, especialmente por la catalana, que ha tenido un gran papel haciendo de Rosario Porto, mujer que se suicidó en la cárcel en el año 2020.

Además, en particular, se destaca el trabajo de Javier Gutiérrez en el papel del magistrado Malvar, un personaje ficticio inspirado en la figura de José Antonio Vázquez Taín, el verdadero juez instructor del "Caso Asunta".

Las palabras del juez Taín en 'Vamos a ver'

El verdadero juez que vivió ese episodio en 2013, aseguró en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco su descontento con la serie. “Javier Gutiérrez es muy buen actor y lo ha hecho de la mejor manera para intentar representarme, pero solo he visto un capítulo y no voy a volver a verla”, comienza diciendo el gallego. Vázquez Taín aseguró que le dio “mucha pena”, ya que con esta ficción “hemos perdido la oportunidad de darle un pequeño cariño a la niña, a la víctima”.

Él mismo explicó que no tuvo nada que ver en la decisión final y que fue el jurado quien finalmente mandó a los padres de Asunta a prisión. "Yo no juzgué a esas personas, sino un jurado y lo hicieron por unanimidad”, continuó explicando en el programa de Telecinco.

“Era el momento perfecto para hacer un drama y ver cómo una persona humana, por esa falta de empatía, puede hacer que se destruya una vida y un futuro. Me da mucha pena por eso (...) Me da pena porque no es justo. Era una niña muy especial y maravillosa", finalizaba el juez invitado por el programa.