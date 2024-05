'El caso Asunta' se ha convertido en uno de los estrenos más anticipados de la plataforma, generando una oleada de reacciones. El excepcional desempeño de los actores está recibiendo elogios por parte del público. Candela Peña y Tristán Ulloa han logrado encarnar de manera magistral a Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Desde que se lanzó el tráiler, todas las miradas se han dirigido especialmente hacia la actriz catalana y su convincente interpretación del personaje principal. Una vez que la serie se ha estrenado, los elogios hacia ella no han cesado. El más reciente proviene de Jorge Javier Vázquez, quien ha expresado su admiración por el trabajo de la intérprete en uno de sus blogs para una conocida revista.

Estas fueron las palabras del presentador sobre la actriz

"Levo varios días enganchado a las entrevistas promocionales que ha hecho Candela Peña para vendernos la serie 'El caso Asunta', en la que da vida a Rosario Porto. Me habré visto unas diez o doce, no miento. Como le dije en un audio, podría hacer una obra de teatro que se llamara 'Yo soy Candela Peña'. Me conozco su vida a la perfección", empezaba escribiendo.

"Si no es la obra de teatro, podría confeccionar su propio Trivial Pursuit. Candela engancha haga lo que hagas. Es una de esas actrices que nace cada muchísimo tiempo en un país. Hemos tenido la suerte de coincidir con ella en el tiempo y en el espacio. Aprovechémosla re. Verla como Rosario Porto es una experiencia casi psicodélica. Sus pasitos al caminar, sus gestos, y ese acento creado gracias a la ayuda de dos lingüistas. Dos. Que es uno de los detalles que ha contado en sus múltiples entrevistas", concluyó.

Algunos de los comentarios en las redes

"Brutal", "espectacular", "me quedé atrapada desde el minuto uno" han sido algunos de los múltiples comentarios que se han repetido tras el visionado de la serie. Aunque ella no ha sido la única. Todos los actores que han dado vida a esta serie han atrapado a los espectadores en una de las ficciones más esperadas de los últimos tiempos.