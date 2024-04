Cerca de 80 alumnos del máster de Abogacía, afectados por un cambio del plan de estudios

Los casi 80 alumnos que este curso han estudiado el máster de Abogacía y Procura de la UIB no podrán colegiarse ni ejercer hasta el año 2026, pese a que ya están en la recta final de su formación, preparados para examinarse este mismo año y empezar a trabajar. No tendrán esta posibilidad porque les ha afectado el cambio de plan de estudios del Gobierno, y serán la única comunidad que tenga que esperar más de un año para la prueba de acceso a la abogacía.

El nuevo plan de estudios prevé unir las formaciones de abogacía y procura en un solo máster, y por tanto que a partir de 2025 todos los alumnos, tanto los que aspiran a ser abogados como los que quieren ser procuradores, se examinen juntos en una sola prueba (hasta este curso se convoca un examen distinto por cada profesión). Los estudiantes que hayan cursado el máster conjunto, como los de Baleares, no podrán presentarse al examen por separado.

El problema es que el máster que ofrece la UIB y el Ilustre Colegio de Abogados de Balears (ICAIB) es el único de toda España que dura un solo curso (en lugar de dos, como en la península) y los alumnos de esta promoción están a punto de terminarlo, pero no podrán hacer el examen hasta finales de 2025. Que el máster sea el más corto del país era un mérito hasta ahora, pero este año se ha convertido en una trampa, porque los estudiantes tendrán que esperar más de un año y medio para examinarse y empezar a ejercer, cuando lo natural es que puedan empezar a trabajar el mismo año en que terminan su formación.

Lo explica la delegada del grupo de alumnos, Carmen Mójer, la voz de los 80 afectados: «Nadie nos podrá contratar hasta 2026, vamos a tener un año y medio ‘en blanco’ pese a que hemos hecho un máster que nos prepara para dos profesiones en poco tiempo. Ahora estamos a punto de acabar y tendremos que esperar a que termine el resto de España, que hace el máster en dos cursos, para examinarnos».

El Ministerio de Justicia convocó hace unos días el examen para este año y comunicó a los alumnos de la UIB que no podrán presentarse. Ante esta situación, los estudiantes han empezado a moverse y se han puesto en contacto con la UIB, con el Colegio de Abogados y con el propio Ministerio. El ICAIB, a su vez, ha enviado una carta a este organismo para resolver la situación, pero no han recibido respuesta: «Lamentamos la falta de voluntad del Ministerio para ofrecer soluciones», comenta el decano del Colegio, Martín Aleñar, en palabras a este diario.

«Nosotros no podemos cambiar la convocatoria de examen y por ley tampoco podemos colegiar a alumnos que todavía no lo han aprobado, pero les respaldamos en todo momento y la intención es que el Ministerio recapacite y les permita presentarse», insiste Aleñar.

Por su parte, la directora del máster, Joana Maria Socias, recuerda que las normas y la convocatoria son competencia del Ministerio de Justicia: «La UIB no decide nada sobre el examen, se hace así para garantizar la imparcialidad», explica. Reitera que la Universitat apoya a los estudiantes y a la ICAIB, pero no tienen poder para cambiar la situación y es el Gobierno quien debe decidir.

Con todo, Socias insiste en que el hecho de que el máster se imparta en un solo curso académico «siempre ha sido una ventaja» para los estudiantes, salvo este año, porque se han visto afectados «por un periodo transitorio». Los estudiantes de la promoción que viene, aclara, no se verán en la misma situación porque los estudiantes no tendrán que esperar para examinarse.

Los cerca de 80 alumnos afectados, que si no hay un cambio de planes tendrán que aparcar por ahora su formación y volver a desempolvar los apuntes dentro de un año, exigen al Ministerio que tenga en cuenta la particularidad de la UIB y les deje examinarse, más sabiendo que se han preparado para ejercer ambas profesiones, la abogacía y la procura, y por tanto son capaces de examinarse por separado este mismo año para no tener que esperar sin poder ejercer: «Si hacemos el examen a finales de 2025, no podremos colegiarnos hasta que se corrija, probablemente ya será 2026», lamentan.

