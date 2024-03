Manuela García comparecerá en la investigación sobre el caso mascarillas

La consellera de Salud, Manuela García, afirmó ayer que comparecerá «encantada» en la comisión de investigación de las mascarillas y se preguntó «si verán a la exconsellera Patricia Gómez». En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico en el pleno del Parlament, la responsable de Salud respondió de este modo a los diputados del PSIB Pilar Costa y Marc Pons. Pilar Costa, por su parte, acusó al Govern de ocultar el expediente de reclamación y dejarlo caducar «culpando a los funcionarios, mientras que Pons detalló que si la presidenta del Govern, Marga Prohens, no acepta comparecer en la comisión de investigación, el Ejecutivo no estará cumpliendo sus promesas de transparencia. García, sin embargo, replicó que es el PSIB y el anterior Govern quienes cayeron en la falta de transparencia ocultando el expediente de compra y reclamación a la Guardia Civil, la Fiscalía, la Unión Europea, la intervención de la CAIB y los ciudadanos de Baleares. «Aún esperamos saber quién llamó a quién para comprar las mascarillas y se siguen afanando en esconderlo. No les quedará más remedio que responder ante el juez», añadió la consellera.

La consellera recordó, además, que desde el viernes está el expediente a disposición de los grupos parlamentarios en el IB-Salut. «No hay nada que esconder. ¿Puede el Govern de Armengol decir lo mismo»?, concluyó. La diputada del PSIB, por su parte, añadió que desistir de la primera reclamación a la empresa de la trama era compatible con el inicio del expediente de nulidad del contrato de compra.

Plazas de alergología

Por otra parte, la consellera señaló que está en marcha una Unidad Clínica Multidisciplinar en Son Espases en materia de alergología y que se está implementando gradualmente para que esté a pleno rendimiento en 2026. Así, afirmó que día de hoy cuenta con un médico alergólogo y dos auxiliares y que espera contar el año que viene con dos alergólogos más.

Estas plazas, añadió, han sido convocadas pero han quedado desiertas. García respondió así a la diputada de Vox María José Verdú, que alertó de que en Baleares solo hay una profesional alergóloga para toda la red pública, cuando por población correspondería que hubieran más de 20, lo que obliga a los pacientes a acudir a la sanidad privada.