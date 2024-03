El Govern asegura que la prórroga de los presupuestos de Sánchez "compromete" la agenda balear

El Govern de Marga Prohens asegura que la prórroga de los presupuestos de Pedro Sánchez "genera incertidumbre y compromete" la agenda balear. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, quién ha sido muy crítico con la decisión tomada por parte del Gobierno Central. "El hecho de prorrogar las cuentas corta de raíz una serie de peticiones que entendemos absolutamente imprescindibles para los ciudadanos como pueda ser el factor de insularidad o el convenio de carreteras, comprometiendo así la agenda balear", ha destacado Costa.

Asimismo, el portavoz ha hecho referencia a que, según las últimas informaciones, el Ministerio de Hacienda estaría trabajando para actualizar las entregas a cuenta de las comunidades a través de una enmienda. No obstante, Costa considera que el hecho de que se vayan a prorrogar las cuentas afectará de forma directa a las previsiones del Govern. "Si no hay presupuestos no puede haber sistema de financiación, que está caducado desde 2014, y toda la parte de las inversiones del Estado en Balears no sabemos cuáles se van a ejecutar. Esta situación nos genera incertidumbre", ha detallado el portavoz.

"Sánchez, a la inversa de Aragonès"

Cuestionado sobre si Pedro Sánchez, después de no sacar adelante los presupuestos, debería seguir los pasos de Pere Aragonès y convocar elecciones, Costa ha expresado que el actual presidente del Gobierno debería hacer una reflexión al respecto. "Es una evidencia que Aragonès no ha aprobado los presupuestos y ha convocado elecciones mientras que Sánchez ni siquiera ha intentado sacar las cuentas adelante. Se pone de manifiesto la dejadez e irresponsabilidad por parte del Gobierno y el Ministerio de Hacienda", ha concluido el también vicepresidente del Govern.

sanchez ni lo ha intentado