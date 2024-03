El aeropuerto de Palma, reconocido como el mejor de Europa en 2023

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por su sigla en inglés) ha reconocido, dentro de su programa de calidad aeroportuaria, al aeropuerto de Palma como Mejor Aeropuerto de Europa en su categoría de entre 25 y 40 millones de pasajeros en 2023. Este programa pone en valor el compromiso con la mejora de la experiencia del pasajero en las instalaciones aeroportuarias con diferentes galardones, informó ayer Aena.

El aeropuerto mallorquín ha sido reconocido en el programa de calidad aeroportuaria (ASQ por sus siglas en inglés) por cuarto año consecutivo. En anteriores ediciones fue premiado por disponer de las Mejores Medidas de Higiene en Europa contra la covid-19; con el reconocimiento The Voice of the Customer, por su compromiso de escucha al pasajero, y en 2022 con el premio a Mejor Aeropuerto de Europa, galardón con el que repite este año.

«Este premio es el resultado del gran esfuerzo que realiza todo el personal que trabaja en el aeropuerto», afirma el director del aeropuerto, Tomás Melgar. «Es muy gratificante recibirlo por segundo año consecutivo, especialmente en el periodo de remodelación del aeropuerto en el que estamos inmersos», añade el directivo de Aena por las obras que se están llevando a cabo en pleno funcionamiento.