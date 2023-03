El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) ha otorgado al aeropuerto de Palma la distinción de "Mejor Aeropuerto de Europa" en su categoría de 25 a 40 millones de pasajeros, ha informado Aena.

En 2021 ya fue premiado por disponer de las "Mejores Medidas de Higiene" en Europa contra la covid-19 y el año pasado, con el "The Voice of the Customer", por su compromiso de escucha al pasajero.

Estos premios son importantes, destaca Aena, ya que provienen de las valoraciones que realizan los pasajeros en las encuestas ASQ (Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario, Airport Service Quality) solicitadas por ACI.

El programa ASQ es un plan global de evaluación comparativa en la industria aeroportuaria que permite testar el servicio que se ofrece en cada aeropuerto y compararlo con las infraestructuras del resto del mundo de similar tamaño.

Estos premios se basan en los resultados de las encuestas ASQ, que se realizan dentro de este programa para medir la percepción de los pasajeros sobre la calidad del servicio a través de cuestionarios en los que valoran su experiencia en los aeropuertos en relación a aspectos como el acceso, las instalaciones, la amabilidad del personal, la seguridad y el tiempo de espera en el control de seguridad. Todos los aeropuertos participantes utilizan exactamente la misma metodología.

Tomás Melgar: "El premio es fruto del esfuerzo diario de todo el equipo"

El director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, ha destacado que el premio recibido es fruto del esfuerzo y trabajo que despliega a diario todo el equipo de profesionales, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a nuestros pasajeros.

En cuanto al resto de aeropuertos premiados por ACI de la red de Aena, el de Alicante-Elche Miguel Hernández ha sido distinguido como el mejor del continente entre 15 y 25 millones de pasajeros.

Los aeropuertos de El Hierro, Pamplona, Reus, Internacional Región de Murcia y Asturias han sido galardonados en la categoría de "Mejor Aeropuerto de Europa" con menos de dos millones de pasajeros.

Además, el Aeropuerto de El Hierro suma el premio "Airport with the Most Dedicated Staff in Europe", mientras que en la categoría de "Easiest Airport Journey in Europe" han sido reconocidos los aeropuertos de Reus e Internacional Región de Murcia. Este último, junto con el de Pamplona, han sido destacados como "Cleanest Airport in Europe" por la limpieza de sus instalaciones.

Cerca de 2.000 aeropuertos están adscritos a ACI, que se constituyó en 1991 para promover la colaboración entre los aeropuertos y otros socios del mundo de la aviación, como la que engloba a todas las aerolíneas, IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo), o CANSO (Organización Internacional de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea).

El objetivo es contribuir al desarrollo de un sistema de transporte aéreo seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad, este consejo integra a 712 miembros, que operan 1.925 aeropuertos en 171 países.