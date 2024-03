Més per Palma reclama la comparecencia de Jaime Martínez para explicar la ampliación del aeropuerto

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha pedido la comparecencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, para que explique los efectos de la posible ampliación del aeropuerto de Palma.

"Es decepcionante ver cómo el alcalde de Palma se reúne con los representantes de AENA sin tener en cuenta las preocupaciones e intereses de la ciudadanía. Esta reunión, celebrada en Madrid y de la que no tenemos detalles, muestra una vez más cómo las decisiones importantes, cuando el PP gobierna, se toman a puerta cerrada, sin transparencia ni participación ciudadana", ha indicado Truyol sobre el encuentro que Martínez mantuvo con responsables del gestor aeroportuario en la feria turística de Berlín.

"Históricamente, AENA se ha llenado los bolsillos a costa de ignorar las necesidades y preocupaciones de los palmesanos. Debemos hacer frente a la realidad de que nuestras vidas están siendo afectadas negativamente por las consecuencias de la explotación aeroportuaria desenfrenada. AENA debería reconocer su responsabilidad y, en su lugar, encuentra aliados tanto en el Ayuntamiento de Palma como en el Ministerio de Transportes que se apuntan a la masificación, al ruido y a la destrucción de la naturaleza”, ha valorado la portavoz de Més per Palma.

"Ahora mismo, es evidente que los grandes beneficios económicos están por encima de las necesidades de los palmesanos y palmesanas. Estos beneficios se van fuera, pero el coste económico, social y medioambiental queda ahí. El aeropuerto es la principal puerta de la masificación turística que sufrimos nosotros los mallorquines, y especialmente los vecinos de Palma, y parece que el alcalde Martínez y el Ministro de Transportes están de acuerdo con este sufrimiento", ha subrayado Truyol.

Més per Palma ha reclamado a Martínez que "por una vez dé la cara y se explique", al tiempo que ha expresado su deseo de que "el miedo no vuelva a dominarlo y que no vuelva a atrincherarse en su despacho".

Contra el Plan Especial de AENA

Truyol ha recordado que el anterior equipo de gobierno del que ella formaba parte denegó hace dos años el Plan Especial de AENA.

"Por un lado, no cumplía la normativa medioambiental de Balears y del Estado español porque no planifica medidas para ampliar las energías renovables en sus instalaciones. El porcentaje ahora es ridículo, y la ley establece que los grandes consumidores de energía tienen que invertir en energías renovables. Tampoco se ocupa de cómo ser más eficiente en el consumo de agua", ha explicado la portavoz de Més per Palma.

Por otro lado, Truyol ha indicado que el plan incorporaba "nuevos edificios que supondrían unos 470.000 metros cuadrados más de edificación, un 70% más que la actual, por lo que estamos hablando de una ampliación muy importante de la infraestructura aeroportuaria".

Asimismo, Truyol ha lamentado que AENA "reserve algunos metros cuadrados para uso turístico, algo contrario a los objetivos de decrecimiento".