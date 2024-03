Cientos de mujeres tiñen el centro de Palma de morado para demostrar que "juntas somos revolucionarias y rebeldes"

Cientos de mujeres han llenado esta tarde las calles del centro de Palma durante la manifestación convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca por el Día Internacional de la Mujer. Una marcha que ha partido a las 19 horas de la plaza de la Porta Pintada, discurre por la calle Sant Miquel y llegará a la plaza de Cort, repitiendo el mismo recorrido del año pasado (primero en celebrarse este recorrido alternativo).

Durante la marcha, que ha partido con puntualidad y se ha desarrollado (hasta el momento) sin incidentes, las mujeres allí presentes corean cánticos como "Sense les dones no hi ha revolució, patriarcat i capital aliança criminal" o "Sense la dona no hi ha revolució" y se han visto pancartas con lemas como "Visca la lluita feminista" o "Gloria a las mujeres palestinas".

Ante la "buena acogida del año pasado", según expresó hace unos días su portavoz, Sara Barceló, este 8M la Coordinadora decidía volver a convocar un recorrido alternativo al del Moviment Feminista de Mallorca para así reivindicar de nuevo que "somos muchas, diversas y que solo jutas, rebeldes y organizadas podremos activar de nuevo el carácter revolucionario que es esencial en el movimiento feminista".

Manifestación alternativa del 8M en Palma convocada por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca / B. Ramon

Desde la Coordinadora lamentan que el Moviment haya sufrido "una gran huida de colectivos y de mujeres activistas referentes en la lucha feminista, fruto de una deriva tránsfoba interna que se ha evidenciado en algunas de las declaraciones públicas de sus miembros".

Manifiesto

Al llegar a la plaza de Cort, las portavoces de la Coordinadora han confirmando que leerán un manifiesto.

Cabe recordar que este 8M Palma ha vuelto a acoger dos manifestaciones paralelas, ya que mientras tenía lugar el recorrido de la Coordinadora, también se celebraba el convocado por el Moviment Feminista, que ha partido del Parc de les Estacions. En el momento de la salida, ambos grupos de mujeres han estado separadas únicamente por las Avenidas.