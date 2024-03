Mallorca presenta un feminismo con diferencias, pero un objetivo común: «Estar más presente que nunca»

El feminismo ha manifestado tener fisuras, especialmente desde el año pasado. Se ha podido ver a nivel estatal, pero también en Mallorca, donde en 2023 surgía una manifestación alternativa el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy. Fue entonces cuando empezaron a surgir un gran número de preguntas: ¿está el feminismo dividido? ¿Está el origen en la Ley Trans? ¿Es una ruptura insalvable? Esas y otras preguntas quedaron latentes y este año resurgen al tener lugar de nuevo dos marchas por el 8M. Para aclarar todas estas dudas, Diario de Mallorca se ha reunido -a petición suya por separado- con las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca y de la Coordinadora Transfeminista de la isla, que han dejado claro que aunque hay diferencias entre ellas, un objetivo claro que las une: que el feminismo es ahora «más necesario que nunca» por los discursos de la ultraderecha, que ponen al movimiento «en riesgo de retroceso» y hacen fundamental «la lucha desde la calle».

Para entender a ambas, es necesario saber, en primer lugar, cómo surgieron y qué defienden. María José Busquets y Anna Prats, portavoces del Moviment Feminista, explican que esta «coordinadora de asociaciones feministas de Mallorca y mujeres a título individual, no mixta» nació en 2018 para representar «al feminismo, sin más». Entendiendo este como «la lucha de todas las mujeres por la conquista de derechos, de nuestra libertad y en contra de la violencia, la opresión y la discriminación que durante siglos hemos padecido, y continuamos padeciendo, por el hecho de ser mujeres».

Imagen de la Coordinadora Transfeminista en la presentación de la marcha por el 8M. / CTM

En cuanto a la Coordinadora Transfeminista, la portavoz Sara Barceló recuerda que surgió el año pasado «ante la necesidad de construir un espacio seguro para las personas trans, dada la deriva tránsfoba detectada dentro del Moviment Feminista». Aunque especifica que no quieren decir que todas las personas que pertenecen a él sean tránsfobas, critica que cuando Ben Amics se separó de ellas y cuando «diferentes referentes de la lucha feminista» que pertenecían al Moviment, como Margalida Ramis, Aurora Jhardi o Elena Herrera, denunciaron lo que estaba sucediendo y les pidieron «que volviesen a los valores fundacionales que sí eran inclusivos, ellas no respondieron».

En este sentido, les afea que para el 25N presentaran un cartel con un «símbolo transexcluyente», un triángulo «que claramente representa una vulva, y no todas las mujeres la tienen». También que tras la marcha por el 8M en 2022 dejaran subir al escenario a un colectivo -Radfem Mallorca- «que leyó un discurso negando la existencia de las personas trans». Y además, lamenta que desde el Moviment se reproduzca un discurso «del borrado de las mujeres que es totalmente terf (Trans-Exclusionary Radical Feminist, es decir Feminista Radical Trans-Excluyente), representado por organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír».

«Tener dudas no es transfobia»

Tanto Busquets, como Prats aseguran que les sorprende que se les «insulte» denomiándolas tránsfobas. «Eso significa tener fobia hacia las personas trans, y en el Moviment Feminista eso no es así, porque no excluimos a nadie. Cualquier mujer feminista, trans o no, puede pertenecer a él, pues el único requisito es ser feminista», recalcan. Especifican, además, que las mujeres trans son un colectivo «que padece mucha discriminación y nosotras, como movimiento feminista nos posicionamos siempre a favor de esas personas».

Portavoces del Moviment Feminista de Mallorca en la presentación de la marcha por el 8M. / Irene R. Aguado

Lo que sí resaltan es que tienen dudas con respecto a algunos aspectos de la Ley Trans, ya que confiesan sentirse «preocupadas por que el aumento de derechos de un colectivo pueda colisionar con derechos de las mujeres». A pesar de ello, insisten en que «expresar dudas no es transfobia».

Expuestas las principales diferencias entre ambas, cabe destacar que tanto desde el Moviment, como desde la Coordinadora se muestran reticentes a mantener un diálogo directo. Sin embargo, de las desavenencias, asoman similitudes y objetivos comunes.

Los recorridos de las dos manifestaciones del 8M en Palma / DM

Puntos en común

Busquets y Prats ponen énfasis en apuntar que el Moviment «no se define en contraposición a nadie, ni pretende desacreditar a ninguna persona», ya que -dicen- «fomentar la división entre mujeres es patriarcal y ese no es nuestro objetivo». Sus metas -apuntan- se encuentran en la agenda feminista y «están muy lejos de cumplirse con unas cifras de violencia y discriminación brutales que nos afectan a todas. Eso es lo que nos apremia», señalan con rotundidad.

Barceló coincide en cierto modo al decir que «es muy importante salir del relato de la ruptura y la división» y entender que la Coordinadora se presenta como una «alternativa en la que cabemos todas», ya que reconoce que «un feminismo transinclusivo, de clase y anticapitalista es la base que el 99% de las feministas defiende». Es por ello que reconoce que querrían «caminar hacia una convocatoria [de manifestación por el 8M] única», aunque lo ve «difícil» dado que, según explica, desde el Moviment nunca han dado respuesta a las críticas que se les hacía.

Sobre la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Busquets y Prats recuerdan que toda la ciudadanía de Mallorca está convocada, y que la Coordinadora «evidentemente» también puede ir. Además, se abren a «invitarlas personalmente» a las asambleas e insisten en que no buscan un enfrentamiento, sino centrarse en lo importante, que es «defender los derechos de las mujeres».

Para Barceló este último es un punto muy importante, ya que insiste en que con su creación, la Coordinadora no quería «generar discordia, sino una alternativa que fuera para todas, pero no un enfrentamiento», pues -recuerda- «nuestra postura se basa en la inclusividad, en la justicia social y en lo que representa el feminismo, que es una vida mejor para todas».

Finalmente, coinciden en señalar a la ultraderecha y la pandemia por el coronavirus como principales causas de que el movimiento feminista se haya «desinflado». «La pandemia provocó una bajada de la participación en todos los movimientos sociales, no solo en el feminismo. Además, no podemos olvidar que estamos en un momento en el que hay una intencionalidad ideológica y cultural muy potentes por parte de la ultraderecha, que está colando muchos mensajes antifeministas que están influyendo mucho, sobre todo en la gente joven», apuntan Busquets y Prats.

Barceló remarca que «la pandemia ha sido un gran agente desmovilizador» para el activismo e insiste en que «no estamos en un momento político de salir en masa a las calles por las fuerzas reaccionarias y la ultraderecha».

Por todo ello, desde el Moviment y la Coordinadora llaman a las feministas a «organizarse» y salir este 8M, porque, como recuerdan, «la movilización es uno de los motores de lucha más importantes que tenemos».