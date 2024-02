Moviment Feminista convoca la manifestación del 8M en Palma y pide una asistencia "masiva"

Moviment Feminista de Mallorca ha convocado un año más la manifestación del 8M. Comenzará a las 19:00 horas en la pérgola del parque de las Estaciones y pasará por Avenidas, seguirá por Vía Alemania y acabará en la plaza del Tubo.

En una rueda de prensa esta mañana, las portavoces de la entidad han pedido a los ciudadanos una asistencia "masiva" a la protesta, convocada bajo el lema 'Fortes, juntes i d'empeus'. "Que ninguna mujer se sienta excluida de una lucha que es de todas y para todas", ha afirmado la portavoz María José Busquets.

Este año, además, la plataforma ha organizado por primera vez una ruta conmemorativa por la huella de las mujeres defensoras de los derechos feministas en Palma.

La ruta está convocada el día 23 de marzo a las 12:00 horas. El punto de partida es el mural de homenaje a Berta Cáceres, una obra del artista callejero Soma ubicada en la calle Pérez Galdós, frente a la plaza de Ses Veles.

El itinerario de la ruta continúa por otro mural de homenaje a las mujeres, obra de Sonia Santandreu, en la fachada del casal de barrio en la calle Joan Alcover, 28. Honra a figuras históricas como Aurora Picornell, Rosa Bueno, Matilde Landa, Berta Cáceres o Encarna Viñas.

La ruta sigue en la plaza conmemorativa de la primera manifestación contra la violencia machista, celebrada en el año 1979, obra de Catalina Sureda, en la plaza de España. Después se trasladarán al Jardí de les Dones, en la Misericòrdia, en homenaje a las mujeres asesinadas por la violencia machista.

La ruta acabará en la plaza conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, conocida como la plaza 8M, en la esquina entre la calle Sant Magí con la calle Barrera de Baix. En esta plaza, el encuentro lo amenizará la música de Adibs-Dona Sana.

Las portavoces del Moviment Feminista han recordado que el año 2023 se cerró en España con 83.341 casos activos en el sistema Viogen y se denunciaron 13 violaciones al día, un 11% más que en 2022. Además, en cinco años, las agresiones sexuales grupales han aumentado un 54%, y Baleares duplica la tasa estatal de violencia sexual. "Palma es una de las ciudades con más denuncias por violencia machista del Estado", han lamentado las feministas.

Han apuntado que la lucha "no ha hecho más que comenzar" y están dispuestas "a llegar hasta el final" para conseguir "la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", un hito al que no "renunciarán nunca". "No podemos dar ningún paso atrás, nos lo jugamos todo", han apuntado desde el Moviment Feminista.