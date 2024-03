Ahora hemos pasado a pedir una igualdad ‘real’

Tras años pidiendo igualdad, este año el 8M trae una novedad, reclamar una igualdad ‘real’. Pongo el concepto con comilla simple porque no acabo de entenderlo muy bien. No paro de escuchar y de ver los anuncios de la campaña por el Día Internacional de la Mujer y no cejo en mi asombro. ¿Qué es entonces lo que pedíamos hasta ahora? ¿Un sucedáneo de igualdad? Yo desde luego no.

Desde que tengo uso de razón, mis exigencias han sido siempre las mismas. Que no seamos increpadas por la calle, que nos dejemos de esforzar el doble para que nos valoren la mitad (como justo ayer me comentaba la catedrática de Biología Pilar Roca), que perdamos el miedo a hacernos oír, que se valore lo que digamos igual que se hace con un hombre...En fin, lo básico, que se nos respete como personas que somos.

Todavía no hemos conseguido ni el 10% de esa pequeña lista que acabo de hacer y ahora oigo y escucho sorprendida que pedimos una igualdad ‘real’ porque se ve que lo reclamado hasta ahora no se había entendido bien.

Es un, ‘oye mira, que no era una broma. Que lo que llevamos décadas reclamando iba en serio. Déjate de historias y déjame que opte de verdad a los puestos de poder como tú. Pero no esos que de cara al público hacen parecer que soy yo la que maneja el cotarro, sino los de verdad. Ey, que cuando te decía que no me agredieras por el simple hecho de ser mujer, era en serio. Escucha, que cuando decía que las tareas de la casa y el cuidado de la familia deben compartirse entre hombres y mujeres, no era un chiste’.

No sé si el mensaje nos ofende a nosotras, por tener que retroceder de esta manera, o si por el contrario les insulta a ellos, al considerar que a pesar de su inteligencia superior todavía no han comprendido lo que hemos querido decir hasta el momento.