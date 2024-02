Escolarización curso 2024-2025: Los colegios de Mallorca empiezan las jornadas de puertas abiertas

Los colegios de Mallorca están convocando ya sus jornadas de puertas abiertas para la escolarización del curso 2024-2025.

Consulte aquí algunas de las fechas anunciadas por los centros educativos para que los padres interesados puedan ir a visitarlos:

CIDE (Colegio Concertado): A partir del 19 de febrero se puede escribir a para solicitar una visita al mail portesobertes@cide.es en horario de mañana o tarde

CEIP Santa Catalina (público): jueves 18 de abril a las 16 horas (contacto: ceipsantacatalina@educaib.eu / 971731801

Sagrat Cor (Concertado): miércoles 17 de abril a las 9:15horas o miércoles 24 de abril a las 15horas

Madre Alberta (Concertado): Para Infantil, se pueden concertar visitas a través de su web (madrealberta.com) el sábado 20 de abril o el lunes 22. Para Primaria, los interesados pueden inscribirse para el 12 de marzo o el 18 de abril. Para ESO y Bachillerato se puede pedir cita para el miércoles 10 abril.

Muchos centros aún no han cerrado sus jornadas de puertas abiertas.

La conselleria de Educación y Universidades aún no ha aprobado el decreto de escolarización (el Consell Escolar hizo público su informe por la vía de urgencia) y oficialmente no se conocen todavía cuáles serán los criterios de admisión y cuánto puntuará cada uno. Uno de los principales cambios afectará a Palma, donde la idea de la Conselleria es hacer las zonas escolares más amplias. De manera transitoria antes de establecer la zona única en próximos curso, el planteamiento de Educación es reducir de ocho por lo menos tres las divisiones actuales del mapa escolar de Ciutat. En el resto de municipios grandes mantendrá la zonificación actual. Otra de las grandes novedades del borrador es que incluye la opción de que los centros otorguen un punto o fracción de punto por ser hijo de antiguo alumno, criterio criticado por el Consell Escolar y que ahora Educación decidirá si mantiene o no.

[Este artículo está en elaboración. Si quiere aportar más fechas de puertas abiertas puede enviar la información a mferragut@diariodemallorca.es]