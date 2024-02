Los partidos de la oposición se han mostrado muy críticos con la explicación que ofreció el conseller de Educación, Antoni Vera, el pasado jueves en una comisión respecto a cómo se aplicará el plan lingüístico en las aulas. En este sentido, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, determinó que el proyecto que quiere implantar el Govern de Marga Prohens conllevará segregación lingüística. «Si más de 200 centros dicen no al plan educativo del conseller Vera, si se pronuncian y se movilizan, es porque existe una preocupación. Los profesores y directores de los centros están preocupados porque habrá segregación y se incumplirá el Decreto de Mínimos», defendió Apesteguia, asegurando que si esto sucede, Més per Mallorca lo llevará a los tribunales. «Si no pasan la vergüenza de derogar el Decreto de Mínimos, este plan es imposible de implementar. Incumplirán la normativa y nosotros, por supuesto, no seremos ni cómplices ni lo permitiremos», advirtió el portavoz ecosoberanista. Asimismo, Apesteguia detalló que los 20 millones de euros que consiguió arrancarle Vox al PP para aplicar el plan lingüístico irán destinados a los centros donde van los «hijos de personas ligadas a quienes promueven esta iniciativa, provocando que tengan muchas mejores condiciones que el resto no por criterios pedagógicos».