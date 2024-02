Evaluación continua | Bomba de humo de Vera tras presentar el plan de lengua

El conseller Antoni Vera pidió comparecer en sede parlamentaria para explicar el plan de libre elección de lengua confeccionado para cumplir con las exigencias de Vox. El reto: encontrar el equilibrio nivel ‘Circo del Sol’ entre tratar de contentar a los de la ultraderecha sin agitar las aguas de una marea que ya ahogó al PP una vez. La expectación: máxima, ¿cómo lo hará?

Expectativas y realidad. Llegando con esas expectativas, el pasado jueves el contenido de la comparecencia resultó frustrante para muchos ya que quedaron varios interrogantes sin resolver (algunos lógicos, ya que todo tendrá que negociarse en mesas; otros, no tanto). En resumen, únicamente se desveló qué asignaturas se podrán hacer en las dos lenguas oficiales y cómo decidirán los centros si se suman o no al plan. El resto de la comparecencia se encaminó a reforzar el argumentario de por qué no es segregación, mostrar armadura jurídica (el filólogo disparó cantidad de citas de normativas, sentencias, disposiciones y excepciones) e intentar transmitir en el fondo ‘que no será para tanto’ (¿ha hecho ya usted su porra de cuántos centros se sumarán al plan?).

Bomba de humo. Tras la comparecencia del jueves, el conseller se ha dado una tregua parlamentaria y no asistirá al pleno de esta semana. ¿Por qué? Por que se va a Navarra al Congreso Nacional de... Formación para el Empleo, que no es competencia suya (depende de la conselleria de Ocupación que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro, que sí estará en el pleno y no en Navarra). Vera no interviene como ponente ni participa en ninguna mesa redonda... pero su presencia en Pamplona (que anunció el 1 de febrero) entendemos que debe estar más que justificada. La oposición tendrá que esperar una semana si quiere confrontarle sobre una comparencia que le pareció un fiasco total.