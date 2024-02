Guerra Taxi-Uber | El presidente de los taxistas en Mallorca, Biel Moragues: «Lucharemos hasta la última gota de sangre para defender el sector»

Biel Moragues es el presidente de Taxis-PIMEM. Férreo defensor del sector, asegura que los VTC llevan a cabo una competencia injusta y desleal en el territorio balear y que se defenderán a través de todas las vías posibles.

¿Qué situación atraviesa el sector del taxi a día de hoy?

El problema del sector de los taxi en Balears, como le pasa a la mayoría de colectivos, es la estacionalidad. La que tenemos aquí es brutal. El año pasado, en pleno invierno, teníamos el 60% de la flota parada. Ha mejorado al presencia de coches en las calles, ya no es tan excesiva, pero seguimos operando al 40%.

¿Qué problemas generan, según usted, los VTC a los taxis?

Los VTC tradicionales nunca han supuesto un problema para los taxis. Ni a nivel local in a nivel nacional. De hecho, la asociación balear de VTC nos ha apoyado en nuestras reivindicaciones porque también les afecta que entre de una manera incontrolada una oferta que realmente, a pesar de ser de VTC, hacen la función de taxi. Por tanto, aquí es donde choca la cuestión. Se tiene que discernir entre los VTC de toda la vida y los que hacen eso. A través de las distintas aplicaciones hacen una competencia absolutamente desigual e injusta. ¿Por qué digo injusta?, ellos pueden utilizar el coche que quieran, poner las tarifas que quieran, el chófer que quieran, pueden moverse sin ninguna restricción, etc. Entonces, competir en estas condiciones es muy complicado.

La patronal nacional de VTC considera dudosa la legalidad de la nueva ley.

Así como la patrona se ha mostrado muy tajante, yo no diré si es inconstitucional o no, porque eso debe decidirlo el Tribunal. Lo que me parece una falta de respeto es que alguien se pueda pronunciar así al respecto. En el caso de Valencia, por ejemplo, lo que hace el Supremo es anular una ordenanza, que no es una ley, en la que se regula las esperas de los VTC en la zona pública. Esta no tiene cobertura jurídica de una norma de rango superior, por lo que no es el mismo caso, ya que en Balears estamos hablando de una ley. Yo no veo tan claro que la ley incumpla los parámetros. Puedo entender el malestar en su sector, pero él habla en nombre de Uber, ya que aquí nos apoyan.

Afirman que ustedes mantienen una posición beligerante.

Ellos tienen una posición beligerante con nosotros cuando no respetan la normativa o cuando piden más de 100.000 autorizaciones en toda España. Para no ser beligerantes, ya les vale.

¿Es posible que convivan de una manera sana taxis y VTC en las islas?

Lo veo complicado, porque la estrategia de esta gente en todo el mundo es entrar como un elefante en una cochería y no respetar a sus miembros. Por regla general, se están aprovechando de un vacío legal que ha existido en el tema de la licencia urbana, ya que los ayuntamientos no se han metido y las comunidades autónomas no habían regulado para operar como un taxi a nivel urbano, cuando previamente se necesita una licencia estatal. Están operando en Andratx, Calvià y Palma sin que el ayuntamiento pueda decir nada, mientras que los taxis no podemos salir de nuestro municipio.

¿Les preocupa el apoyo mostrado por los hoteleros?

Desde el momento en el que ellos paran el tema del Airbnb, algo similar a Uber pero en la hostelería, pero piensan que los demás nos lo tenemos que comer, pierden toda la credibilidad. Por mucho poder que tengan, iremos a muerte y no lo consentiremos.

¿Qué líneas seguirán a partir de ahora?

Lucharemos a muerte, hasta la última gota de sangre, y estamos invirtiendo mucho dinero a nivel jurídico porque pensamos defendernos a nivel nacional, a nievl autonómico, a nivel local y lo que haga falta. Es lo que se debe hacer y, pese a que probablemente no tengamos los recursos económicos de los que ellos disponen, sí que seguramente seamos mucho más poderosos que ellos socialmente.