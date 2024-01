La angustia de los números: las matemáticas generan ansiedad al 22% de los alumnos de 15 años de Baleares

Algo pasa con la asignatura de Matemáticas (aquí y en todo el mundo) cuando el Informe Pisa dedica un apartado del estudio a medir el nivel de ‘ansiedad matemática’ que presentan los alumnos de 15 años. Lo hizo ya en el informe de 2013 y de nuevo en el de 2022, cuyos datos conocimos el pasado diciembre. En Balears, el 22% de los jóvenes de 15 años dijo angustiarse ante las matemáticas.

El dato balear es de los más bajos del país, pero sigue siendo de los más altos de Europa porque España tiene, con un 37% de alumnos ‘angustiados’ por los números, el segundo porcentaje de ansiedad matemática más elevado del continente, solo por detrás de Italia (39%). En el vecino Portugal, la percepción de las matemáticas es algo mejor: un 17% dice sentir estrés con esta asignatura. Dentro de nuestro país, la ansiedad matemática se dispara en Andalucía (afecta al 47% de los jóvenes de 15 años) y Canarias (45%).

Para medir la ansiedad del alumnado ante las matemáticas, PISA 2022 preguntó en el cuestionario hasta qué punto estaban de acuerdo con expresiones (siempre en referencia a esta asignatura) como «a menudo me preocupa tener dificultades en estas clases»; «me estreso mucho cuando tengo que hacer los deberes»; «me pongo muy nervioso cuando hago problemas»; «me siento incapaz de resolver un problema», «me preocupa sacar malas notas» o «me da miedo suspender la asignatura». A partir de las respuestas confeccionaron el índice de ansiedad.

La ansiedad matemática se da más en las chicas que en los chicos. En Balears la mitad de las jóvenes de 15 años aseguraron sentir angustia ante las matemáticas frente al 22% global. En las islas sin embargo no se aprecia apenas diferencia en este ítem en lo que se refiere a los alumnos desfavorecidos y favorecidos y entre nativos e inmigrantes (lo que hablaría bien del nivel de equidad del sistema educativo balear).

"Mentalidad de crecimiento" contra el "yo no valgo para las Matemáticas"

Los autores de esta evaluación internacional impulsada por la OCDE apuntan que es importante que el alumnado tenga «mentalidad de crecimiento» que es la creencia de que las habilidades y la inteligencia de uno se pueden desarrollar con el tiempo, que no son «un don innato e invariable» que se tiene o no se tiene (lo que sería el categórico ‘yo no valgo para las Matemáticas’).

Rendimiento en PISA

En la última edición de PISA Balears cayó 12 puntos en competencia matemática (el descenso más acentuado de las tres áreas evaluadas), quedándose en 471 puntos frente a los 483 de 2018.

En este periodo, la caída española ha sido de 8 puntos, dejando una puntuación de 473 (Balears se quedó arañando el promedio). En Cataluña el desplome en competencia matemática fue de 21 puntos; en el País Vasco, de 16 (con 482 puntos). Tienen las puntuaciones más altas Castilla y León (499), Asturias (495), Cantabria (495), Madrid (494), La Rioja (493) Navarra (492) y Aragón (487).

El desplome de España en esta última edición, pese a ser menor que el de otros países de nuestro entorno, ha impulsado al Gobierno de Pedro Sánchez a anunciar un plan de choque con desdoblamientos y sesiones de refuerzo con el foco en la habilidad matemática y en la comprensión lectora.

La idea de los desdoblamientos, para poder trabajar con grupos más pequeños, suena bien principio, señala Daniel Ruiz, presidente de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX, pero cuando se habla de desdoblar siempre surge el mismo interrogante: ¿hay espacios en los centros educativos para hacerlo? Y en muchos de los colegios e institutos la respuesta es no. Y si la idea es meter dos profesores en el mismo aula se impone otra aplastante realidad: ahora mismo ya faltan profesores de Matemáticas para asumir las necesidades actuales de los centros.