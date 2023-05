No hay profesores de Matemáticas. Las bolsas de interinos de esta especialidad están vacías y cuando se produce una baja en los institutos Educación no puede enviar sustitutos básicamente porque no hay candidatos en las listas ordinarias, pero tampoco en la extraordinaria, donde se apuntan los candidatos que no tienen el obligatorio C1 de catalán o el certificado FOLC de la Universitat, también obligatorio para dar clases. No hay profesores de matemáticas aunque se obvien estos requisitos y se active el trámite de urgencia para cubrir bajas.

El problema se viene dando todo este curso (las listas extraordinarias llevan vacías desde antes de Navidad), pero ahora, a final de curso y con los alumnos de 2º de Bachillerato a las puertas de la Selectividad, la situación se vuelve especialmente inquietante para los centros, los alumnos y sus familias (sobre todo si las bajas son de larga duración). Al volver de Semana Santa, en el IES s’Arenal un profesor de Matemáticas anunció que se iba (había conseguido una vacante en otra comunidad autónoma) prácticamente de un día para otro. Desde entonces, en este instituto se han apañado juntando las clases de Matemáticas de los dos itinerarios posibles (los de ciencias sociales y los del científico) y el profesor de Física y Química da un apoyo a los del grupo científico. Para los cursos de ESO, Educación envió un profesor «de ámbito cientificotécnico». En el IES Llucmajor también tienen una plaza desierta, que no pudo ser cubierta a través del trámite urgente. «Estamos buscando profesores de ámbito cientificotécnico que quieran ir», indican desde Educación, que intenta quitar hierro al asunto señalando que los alumnos de 2º de Bachillerato están de exámenes y «éstos pueden ser puestos y corregidos por el departamento». Son solo dos ejemplos concretos de centros que lidian con este problema, pero hay más y no solo en la pública ya que en la enseñanza concertada también tienen que afrontar esta falta de profesores especialistas en Matemáticas en el mercado laboral. Escola Politècnica de la UIB: «Nos preocupa que dé Matemáticas gente que no sepa lo suficiente» Proceso de estabilización Desde la conselleria de Educación reconocen que estas carencias se han producido «durante todo el curso», pero aseguran que lo han podido ir solucionando «con profesores de ámbito cientificotécnico y con horas extras de profesores de los departamentos que han querido realizarlas». La dirección de Personal Docente cree que «seguramente» el proceso de estabilización puesto en marcha este curso «cubrirá la mayor parte de las plazas que tenemos que cubrir». Cabe recordar que en el concurso de méritos se ofrecen 172 plazas de Matemáticas en el turno libre y 6 para personas con discapacidad y en las oposiciones ‘ordinarias’ saldrán otras 26 de esta especialidad. Así, el próximo curso el sistema tendrá 204 profesores funcionarios de Matemáticas más.