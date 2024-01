De los reyes a la visita sorpresa de Armengol y la de Vicente del Bosque

El primer Fitur de la presidenta Marga Prohens al timón del Consolat de Mar arrancó el martes con su estrellato en el Foro Exceltur, la cita con los grandes empresarios turísticos para la que se soltó el pelo —literalmente, igual que ayer en la jornada inaugural de Fitur, en Madrid—. Nada podía salir mal. Por fin tras diez años, desde tiempos de José Ramón Bauzá como recordaron los hoteleros mallorquines, los reyes volvían ad incluir a Balears en el recorrido que cada año marca el inicio de la feria turística. La Casa Real comunicó la buena nueva al Govern hace una semana, guardada con celo por parte de protocolo.

A la visita real se sumó antes otra entrañable, la de Vicente del Bosque. El exseleccionador nacional de fútbol, que acudió acompañado de su esposa, Trinidad López, tuvo un breve encuentro con Prohens para presentar los eventos que celebrarán la Vicente del Bosque Football Academy. «Tengo una rodilla nueva», le compartió Del Bosque, con muleta en mano, a la presidenta. Ella le confío que su hijo juega fútbol sala. Al encuentro se sumó el presidente de Formentera, Llorenç Córdoba. Había morbo por ver al protagonista de la penúltima crisis política en las islas. «Con el PP de Mallorca no tengo ningún problema. He hablado con la presidenta Prohens y con su marido», explicaba sobre su aterrizaje en Fitur estos días. «Espero acabar la legislatura», remachó el díscolo. «Ya le he invitado» a Del Bosque a Formentera», remachó Prohens Por si había dudas, de buena sintonía.

Mientras tanto, había muchos nervios por la llegada de Felipe VI y doña Letizia. La entrada en Ifema, fue un despropósito, escáneres que no funcionaban en seguridad, el caos vial para acceder al recinto ferial y la extrema seguridad de la Casa Real. Más de uno las pasó canutas para no perderse el gran día del turismo nacional. Tras el protocolo de cada año, y después de recibir al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que dejó atrás la crisis de su país para acudir a Madrid como nación invitada en esta 44 edición de la feria, los reyes llegaron al estand de Balears, acompañados, entre otras autoridades, por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Creería la líder popular —a quien fue a visitar también Cuca Gamarra—que el mal trago de encontrarse hasta en la sopa a la socialista como tercera autoridad del Estado ya se había pasado. Estaba pletórica tras su charla con doña Letizia, que saludó a Jaume Ripoll, director del Atlántida Film Fest, como «gran amante» que es del festival, contaba después Prohens.

No fue así, Armengol reapareció, con el ministro Jordi Hereu y la secretaria de Estado Rosana Morillo. Que Iago Negueruela, Catalina Cladera, Andreu Serra, Martí March, Cosme Bonet o Alfonso Rodríguez estuvieran apostados junto al estand hacia presagiar que se aventuraban truenos. Se retrasó la presentación de Prohens, pero con todo llegó a tiempo a entregar el Premio Preferente al fundador de Hipotels, Juan Llull, galardones que como cada año reúnen a la socialité del turismo en Fitur.