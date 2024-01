Joan Miralles: "Prohens está comprando todas las papeletas para dinamitar la legislatura como hizo Bauzá con el TIL"

Tras la aprobación de los 20 millones de euros para aplicar la segregación lingüística en las aulas, Joan Miralles lanza un mensaje muy crítico respecto al actual Govern de Marga Prohens. En este sentido, considera que ha asumido como propios todos los postulados de Vox y avisa que los docentes ya están preparando las camisetas verdes. Asimismo, advierte a la presidenta de que está comprando muchas papeletas para que se repita lo ocurrido con Bauzá y el TIL.

Fue elegido en 2022 como presidente de la Obra Cultural Balear. ¿Qué balance hace de su trayectoria durante estos dos años?

Cuando presentamos nuestra candidatura teníamos una serie de objetivos muy marcados, sobre todo reforzar la idea de que la Obra Cultural Balear (OCB) es la casa de todos aquellos que aprecian la lengua, la cultura y el país, independientemente de la afiliación política o ideológica de cada uno. Otro de los propósitos también era reforzar la institución a todos los niveles, creciendo en número de socios, abriendo nuevas delegaciones y reforzando el prestigio de la entidad. Dos años después, considero que estos objetivos están bastante consolidados.

¿La situación del catalán en las islas es peor ahora que cuando llegó a la presidencia de la OCB?

Partíamos de una situación que no era buena, desgraciadamente durante los últimos tiempos la lengua había estado en un cajón, desde aquellas manifestaciones contra el TIL se había hablado muy poco de lengua. Ahora nos encontramos con un Govern que se ha mostrado muy hostil en esta cuestión, secuestrado por la extrema derecha y asumiendo como propios los postulados de Vox.

¿El Govern ha declarado la guerra a la lengua propia de Balears?

Marga Prohens decía el otro día que no había motivos para sacar las camisetas verdes, pero una cosa es lo que ella querría y otra es como lo perciben los docentes. Es evidente que hay un malestar entre toda la gente que defiende la lengua porque hasta ahora, todas las medidas han sido de carácter regresivo. Intentan dar la imagen de que la culpa no es suya, es culpa de Vox que condiciona su Govern, pero esto no tendría que ser así. De hecho, los partidos de la oposición presentaron una oferta en firme para evitar que se aplicaran todas las políticas de los ultraderechistas, entre otras la aberración de destinar 60 millones de euros para promover la segregación lingüística en las aulas.

Ya hay movimientos por parte del colectivo docente para plantar cara a la segregación lingüística

En relación al plan lingüístico, dieron plantón al conseller de Educación, Antoni Vera, y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, el día en que se hizo oficial el acuerdo entre PP y Vox. ¿Por qué no quisieron entrar al Consolat?

Fue una cuestión de dignidad, toda la comunidad educativa acordó llevar a cabo una demanda expresa a la presidenta para sentarse con ella. Pero claro esta petición era para hablar y consensuar. Sin embargo, el día de la reunión nos enteramos de que ya estaba todo pactado, tú no puedes pedir a alguien negociar cuando ya tienes un pacto cerrado con Vox. ¿Dónde estaba la negociación?

La semana pasada, el IES Pau Casesnoves recibió al propio Vera con camisetas verdes. ¿Cree que ha llegado el momento de desempolvarlas?

Prohens dijo que no era el momento de sacar las camisetas pero esto no lo decide ella, lo deciden los docentes. Me consta que los profesores no están satisfechos con la situación actual y están empezando a reunirse y a prepararse. Ya hay movimientos en el colectivo docente para comenzar a plantar cara contra una segregación lingüística que rompe con el consenso de los últimos años.

Prohens defiende que no habrá segregación ni se romperán los consensos ¿Está mintiendo con estas afirmaciones?

Consenso lingüístico es evidente que no ha habido, si se impulsa una política lingüística en las escuelas de espaldas a todos los representantes del colectivo docente y las familias, ¿cuál es el consenso lingüístico que hay detrás? Ninguno. Además, si separar a los alumnos por motivos de lengua no es segregación lingüística, ¿qué es? Prohens puede decirlo las veces que quiera, pero los hechos son los que son.

¿La Obra Cultural Balear ha ganado afiliados desde que gobiernan PP y Vox?

Estos últimos dos años hemos crecido mucho en número de socios pero es cierto que en los últimos seis meses se ha acelerado el ritmo de nuevos afiliados. Es algo que suele suceder a nivel histórico, siempre que hay un Govern que va en contra de la lengua la gente reacciona.

No nos reunimos con Antoni Vera en el Consolat por una cuestión de dignidad, ya lo tenía todo pactado

La OCB fue premiada con la medalla de Oro de Bellas Artes por parte del Gobierno. ¿Qué valoración hace de este galardón?

Tengo que admitir que todavía nadie nos ha comunicado nada, lo sabemos por los medios. No conocemos muy bien los detalles pero celebramos que se reconozca la trayectoria de la Obra, no solo de esta junta sino también de todas las que nos han precedido.

¿Entiende las críticas recibidas después de aceptar un reconocimiento otorgado por el Estado?

Está por ver si por parte del Gobierno hay una intención sincera de comenzar a reconocer la diversidad lingüística y cultural del Estado o no, es algo que nos preocupa, pero la OCB nunca renunciará a ser quién es y poder hacer críticas. Siempre agradeceremos el reconocimiento del trabajo que se haga en esta dirección pero manteniendo nuestra independencia.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso en relación al requisito del catalán en la sanidad en Balears. ¿Existen posibilidades reales de que se tumbe el decreto?

La admisión a trámite supone pasar un filtro que no es baladí. Ahora nos toca esperar, no sabemos cuánto pero desde la OCB esperamos que llegue a buen puerto. Es muy importante tener claro que no se trata de elegir entre sanidad de calidad o lengua, es que precisamente una atención sanitaria de calidad pasa por atender al paciente en su lengua propia.

¿Cree que el tema de la lengua puede dinamitar la legislatura de Prohens como ocurrió con el TIL a José Ramón Bauzá?

Dependerá de lo que haga, pero si no cambia el rumbo está comprando todas las papeletas. Todo lo que ha hecho conduce a una situación de conflicto social innecesario de cara a un partido que en teoría dice ser de centro. Todo lo que está haciendo no estaba en su programa electoral.