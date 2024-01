La división interna en Vox Baleares es una realidad que no deja de ofrecer pruebas. Después de que el grupo parlamentario expresara su malestar tras el plantón del número dos de Vox, Ignacio Garriga, quien "no tuvo ni dos minutos para reunirse con los diputados", ninguno de los representantes que se rebelaron contra la dirección nacional prevé acudir a la asamblea extraordinaria de este fin de semana en Madrid que volverá a elegir a Santiago Abascal como líder absoluto del partido.

En un comunicado enviado esta mañana por Vox, el partido ha anunciado que una delegación balear, encabezada por la presidenta de la formación en las islas, Patricia de las Heras, acudirá a la asamblea extraordinaria de Vox que se llevará a cabo en la capital y en la que Abascal será reelegido presidente nacional de la formación. En la lista no aparece ninguno de los diputados que se rebeló contra la dirección en las negociaciones con el PP. De las Heras estará acompañada de Fulgencio Coll, Toni Gili, Pedro Bestard y Gabriel Le Senne, todos ellos miembros del Comité Ejecutivo Provincial, así como de otros compañeros de partido como el conseller insular electo David Gil.

Tras la visita de Garriga, fuentes del grupo parlamentario criticaron que Garriga sacara pecho ante los medios de comunicación de lo que habían logrado en sus negociaciones con el PP para aprobar las cuentas autonómicas, pero después no quisiera mantener un encuentro con ellos. "No saben a qué motivo se debe pero les sorprende que durante su visita no tenga tiempo para el grupo parlamentario y sí lo tenga para los miembros del Ayuntamiento o del Comité Ejecutivo Provincial", lamentaban.

De las Heras asegura que Abascal es "una figura incuestionable" en el partido: "Su trabajo, su dedicación, su lucha por España y los españoles, su esfuerzo diario por acabar con los mantras de la izquierda y por ser el acicate del PP le convierten en una figura muy necesaria en el panorama político".

Por su parte el secretario provincial, Toni Gili, anima a los simpatizantes y afiliados de las islas a acudir al acto de reelección de Abascal porque Vox es "el arma que necesitan los españoles de bien, los españoles que aman su país, sus raíces, que apuestan por sus compatriotas, que se niegan a vivir de rodillas y con la cabeza agachada mientras la izquierda nos hunde y el PP cobardea".