El Liceo Francés internacional de Palma organiza un año más sus jornadas de puertas abiertas del 22 al 26 de enero. El objetivo es que los padres de los futuros alumnos del centro conozcan la metodología francesa, el proceso educativo, las instalaciones y, sobre todo, vean de primera mano cómo se prepara a sus hijos para que puedan acceder a cualquier universidad del mundo.

Estudiar en el Liceo Francés internacional de Palma sin hablar francés es posible

Este colegio francés está especialmente comprometido con los alumnos que se matriculan a comienzo de la secundaria obligatoria (1ºy 2º de ESO). Consciente de las dudas que invaden a los jóvenes acerca de contar con el nivel de francés necesario para la obtención de títulos, el Liceo Francés internacional de Palma cuenta con el programa FLE. Según Josep González, director del Liceo Francés internacional de Palma: “Los docentes del centro quieren que nuestros alumnos disfruten su viaje educativo sin sentir que tienen piedras en el camino.

Obtención del bachillerato español y francés

La educación francesa destaca por potenciar el espíritu crítico de los niños, que se formulen preguntas y que no acepten nada porque sí. Queremos que desarrollen y exploten sus capacidades al máximo y no queremos que el idioma sea una barrera para ello, por eso incorporamos el programa FLE. El objetivo que nuestros alumnos no francófonos que acceden a secundaria cuenten con el apoyo educativo necesario que les ayude a alcanzar el nivel de sus compañeros”.

El programa FLE (francés como lengua extranjera) tiene como objetivo que los estudiantes no francófonos adquieran el conocimiento de francés necesario para obtener tanto la homologación del bachillerato español como el título de bachiller francés que será la puerta a acceder a cualquier universidad europea y del mundo.

La duración de este programa será de dos a tres años en función de las necesidades de cada alumno. La admisión a este programa se basa en una entrevista con el alumno y el estudio de su expediente escolar.

Estudios superiores en universidades extranjeras

En 2023, más del 70% de los alumnos del Liceo Francés internacional de Palma escogieron universidades fuera de España. En concreto el 53% de los alumnos estudian hoy en Francia, el 28% en España y el 19% han escogido otros países.

El Liceo Francés internacional de Palma es un colegio plurilingüe que forma a sus alumnos desde los 3 a los 18 años. Según Muriel Noualhac, maestra de Educación Infantil: “El multilingüismo en infantil es la base. Muchos de nuestros alumnos cuando llegan no hablan francés, entre un 85%-90%, es por esa razón que una de las profesoras, somos dos en cada aula, les habla en francés constantemente, convirtiéndose en su referencia en francés independientemente de que la lengua materna del niño sea el ruso, inglés, alemán, español u otro idioma.

Muriel Noualhac explica que lo mismo ocurre con el español, el catalán y el inglés. De forma natural e intuitiva los alumnos más pequeños adquieren dominio de esas lenguas con sus respectivas referencias/ profesoras”.

Patricia Morro, asistente de Educación Infantil apunta: “Los niños son esponjas, por eso vemos tan importante que se les incorporen diferentes idiomas en edades tempranas puesto que además de hablar diferentes idiomas conseguiremos de forma transversal que se conviertan en personas más tolerantes y mejores ciudadanos puesto que se habrán formado en una base a la interculturalidad”

Alcanzar el éxito académico y personal

El alumno es el centro de la educación en el Liceo Francés internacional de Palma. Los profesores lo acompañan durante toda su vida escolar con el objetivo de que alcancen tanto su éxito académico como personal.

Términos como tolerancia, igualdad, interculturalidad, plurilingüismo, autonomía, investigación, concienciación, naturaleza, curiosidad, análisis se incluyen en el ADN del Liceo Francés internacional de Palma, que tiene como objetivo que sus alumnos se conviertan en las mejores versiones de sí mismos.

El Liceo Francés internacional de Palma es el lugar perfecto para construir los cimientos de los futuros ciudadanos y motores del mundo, porque de un lado, en él, aprenden a comunicarse con facilidad en varios idiomas y por otro los preparan para desarrollar sus habilidades y potenciar sus capacidades de análisis y espíritu crítico.

Josep González, director del Liceo Francés internacional de Palma, afirma: “Nunca tenemos que perder de vista que cuando dejen nuestro colegio (¡en 2038 los más jóvenes!), queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos responsables y conscientes de los retos de la sociedad”.