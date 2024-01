Lucía Muñoz, concejala de Podemos: «Sin un Podemos fuerte, el Pacto no podrá volver a gobernar en Baleares»

Concejala de Podemos en Palma y candidata a coordinadora del partido. Fue diputada en el Congreso entre 2019 y 2023. Ahora se presenta para liderar la formación morada tras la debacle en las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

¿Cómo valora estos diez años de Podemos?

Ha sido el actor político más relevante de la historia del siglo XXI en España, y nada de lo que está pasando se entiende sin Podemos. Desde el Gobierno de coalición hasta la ola reaccionaria que tenemos encima. También la configuración de los parlamentos. Todo esto es herencia del fenómeno Podemos.

¿Qué queda de aquel Podemos de los inicios?

No nos hemos movido ni un milímetro del objetivo principal: seguir en la lucha para mejorar la vida de la gente. Seguimos defendiendo una política en contra de los recortes, y yo me considero hija del 15M. Debemos insistir en que es necesaria una articulación de la organización política y social para avanzar en derechos.

¿Y cómo ve el partido de cara al futuro?

Sin un Podemos fuerte el bloque progresista no podrá volver a gobernar en Balears. La fortaleza de nuestro partido es condición necesaria para reeditar el Pacto. Hay un espacio sociológico que es hijo de la historia política de estos diez últimos años, desde la crisis de 2008 hasta el 15M. Esta gente no se ha ido a ningún sitio, siguen ahí y muchos, aunque no lo hayan expresado con sus votos, continúa pensando en las claves que proponemos.

¿Han hecho autocrítica de los resultados del 28 de mayo?

Estoy muy centrada en mirar hacia fuera y en hacer política, política, política. Tenemos un gran problema con la vivienda que no se solucionará con las recetas neoliberales de PP y Vox. Hemos conseguido durante estos meses ganar una batalla muy importante como la gratuidad del transporte público. Estamos centrados en hacer política desde el feminismo. Tenemos que volver a hablar de política hacia fuera.

Una de las principales críticas es que Podemos está poco arraigado en las islas.

La militancia está teniendo un papel muy importante en la orientación de la nueva fase. La dirección debe ser capaz de articular los espacios y ayudar al debate político dentro de la organización. Una de nuestras debilidades ha sido esta carencia a la hora de articular municipalmente el proyecto político.

¿Comparte la decisión de Podemos de pasar al grupo mixto en el Congreso?

La militancia ha aplaudido esta decisión. Se aprobó una hoja de ruta de la Asamblea Ciudadana Estatal que marcaba un camino en el que se reivindicaba la autonomía del partido. Además en una situación en la que yo me imagino a mis compañeros sin poder presentar ninguna iniciativa ni poder intervenir desde la tribuna, tu existencia como formación política pierde sentido. Por tanto, lo que se ha hecho es recuperar la voz propia y la capacidad política. Somos más útiles desde esta nueva posición. Estamos demostrando que los votos de Podemos ni votan recortes.

¿La ruptura con Sumar es total?

Tenemos una hoja de ruta clara que apuesta por la autonomía política y estamos centrados en hacer política. Cuando lleguen las negociaciones para unas próximas elecciones hablaremos con todas las formaciones que haga falta.