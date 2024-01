La hotelera Fergus Group refuerza su cúpula directiva

Fergus Group, propiedad del empresario mallorquín Pep Cañellas y una compañía en continuo crecimiento con la incorporación de nuevos hoteles, anunció ayer novedades en su cúpula que incluyen la llegada de nuevos directivos.

La hotelera que preside Cañellas ha creado el puesto de Chief Financial Officer (CFO) del grupo para Yago Castaño, quien se incorpora a la empresa (dentro de su equipo queda Andrés Valiente, director financiero). También llega Javier Velat para ser el nuevo director de Expansión. Paula Gili, hasta ahora directora de Operaciones, pasa a ser directora general. Y Enric Noguer, ex CEO de Thomas Cook Hotels, se une a Fergus como consejero no ejecutivo.