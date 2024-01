El enfrentamiento de Ryanair con las agencias de viajes está escalando posiciones. Valga de ejemplo el prisma bajo el que ve a las minoristas en su centro de ayuda para los clientes. «Las agencias de viajes externas (...) obtienen beneficios añadiendo sus propias comisiones (...), lo que significa que» los «que reservan a través de ellas a menudo pagan más que los clientes que reservan directamente». «Algunas» (...) «a menudo no nos hacen llegar tus datos personales de contacto y/o de pago (...)» y «no podemos ponernos en contacto contigo con información actualizada importante sobre tu reserva ni procesar reembolsos para pagártelos directamente a ti».

Recomienda reservar los vuelos solo de forma directa, sin intermediarios. La Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba) le ha pedido al Govern que «salga a defendernos» de los ataques de Ryanair «porque somos empresas radicadas en el archipiélago, y no puede ser que una compañía irlandesa venga a marcar las reglas de la distribución» turística. El presidente de la patronal balear, Pedro Fiol, así se lo expuso el pasado viernes a la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, en su primera toma de contacto con el departamento de Marta Vidal. La ‘low cost’, que se «lucra con despistes» de los viajeros, «quiere imitar el modelo de las minoristas", critica Fiol Fiol pudo trasladar las reivindicaciones de su sector en un encuentro «muy satisfactorio», entre otras, que se cumpla la normativa con la casilla de residente al comprar un vuelo. Estuvo presente el veto que pretende imponer Ryanair a la venta de vuelos en las agencias, con especial ahínco contra las agencia online (OTA). En el fondo, la low cost, que se «lucra con los despistes» de los viajeros, «quiere imitar el modelo de las agencias de viajes» y también participar del pastel del segmento corporativo, por ello «no ha ‘desconectado’ de su red de ventas a las más «pequeñas. En el día a día «nos pone trabas», cuando hay que recolocar a un pasajero o gestionar un reembolso. La patronal nacional CEAV, en la que está integrada Aviba, estudia acciones legales contra Ryanair por prácticas anticompetitivas.