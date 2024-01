Los menores de edad podrán acudir a las plazas de toros de Baleares

Los menores de edad podrán acudir a las plazas de toros de Balears después de que el PP vaya a respaldar la modificación de la ley autonómica que regula las corridas de toros. Los populares confirman que apoyarán la propuesta de Vox aunque no aclaran si será a través de la enmienda que le colaron sus socios en el Decreto de Vivienda o con otra iniciativa parlamentaria más adelante. En este sentido, defienden que este es uno de los 110 puntos del acuerdo de investidura firmado entre ambos partidos por lo que el Govern de Marga Prohens cumplirá con lo pactado.

Por su parte, Vox se muestra convencido de que el Govern aceptará la enmienda registrada ya que está en el acuerdo de gobernabilidad y considera que no tendría sentido que el Ejecutivo no aprobara dicha medida. Los ultraconservadores explican que han vinculado la modificación de las corridas de toros con el decreto de emergencia habitacional para que una de sus propuestas más reivindicadas entre en vigor lo antes posible.

Cabe recordar que los de Abascal aprovecharon la tramitación parlamentaria del decreto de Vivienda para modificar por la puerta de atrás la normativa que regula las corridas de toros. En la propuesta presentada en el Parlament, firmada por la portavoz de los ultraconservadores, Idoia Ribas, se reclama una modificación del artículo 12 relativa a la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears.

Modificación del artículo 12

Actualmente dicho punto de la normativa establece la prohibición de que personas menores de 18 años «puedan asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos», así como que «dentro y fuera de la plaza de toros y en un lugar visible, se instalará un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores o espectadoras».

Así, Vox exige retirar el primer apartado del texto relativo a la prohibición de acceso de menores y mantener intacto el apartado de los carteles. La posibilidad de que los menores de edad puedan acudir a los toros es uno de los aspectos destacados en el acuerdo que firmaron populares y ultraderechistas para la investidura de la presidenta del Govern, Marga Prohens. De hecho, el punto 41 del pacto expresa lo siguiente: «modificaremos la ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Balears, que impide actualmente el acceso de menores de edad a eventos taurinos».

Més per Mallorca denuncia la enmienda presentada por Vox

Por otro lado, Més per Mallorca denunció la enmienda presentada por Vox por la cual los menores podrán acudir a este tipo de eventos. «Las administraciones públicas deben proteger los derechos de la infancia y la adolescencia para que vivan en un entorno libre de violencias. Por eso es imprescindible mantener esta protección y que los menores de 18 años no puedan presenciar corridas de toros», argumentó la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió.

Asimismo, Carrió recordó que «los espectáculos taurinos son espectáculos públicos donde el maltrato y el sacrificio de animales vivos están presentes. Pero también dónde se puede herir gravemente a personas, incluso provocándoles la muerte».