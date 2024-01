El sector turístico germano, contra la subida del impuesto en Alemania que repercutirá en los vuelos

El sector turístico alemán está a la expectativa sobre cómo afectará a la demanda para 2024 el aumento del impuesto al transporte aéreo previsto por el Gobierno federal. Aún es pronto para evaluarlo —se prevé un alza del 20 % a partir de mayo que repercutirá en los billetes de avión—, pero la patronal de agencias alemanas, la DRV, arranca el año cargando contra los planes de Olaf Scholz porque «no debería encarecer aún más los viajes».

También el consejero delegado de Grupo TUI se ha despachado contra el mundo de la política y las «cargas» que impone «constantemente». Sebastian Ebel critica que «se demoniza el avión y los cruceros», en una entrevista publicada en la web de la compañía alemana con motivo de su primer año al frente del gigante de la operación.

El incremento del impuesto al tráfico aéreo todavía debe aprobarlo el Parlamento alemán, el Bundestag. Forma parte de un paquete de medidas gubernamental para paliar su déficit presupuestario. La Asociación Alemana de Viajes (DRV, por su sigla en alemán), que agrupa a agencias y turoperadores, se muestra optimista en sus previsiones para 2024, especialmente para la temporada alta, según una nota de prensa publicada la semana pasada. Se espera un crecimiento moderado de los ingresos del 4 % y que los alemanes gasten 78.000 millones de euros en reservas en paquetes turísticos y vacaciones organizadas de forma individual, lo que beneficiará a las viajes de larga distancia (Estados Unidos, Australia, Tailandia e Indonesia), todavía lastrados por la crisis de la pandemia, a pesar de que los consumidores están lidiando con la incertidumbre por la coyuntura económica del país.

Turquía y Grecia, en crecimiento

Aunque las ventas vayan bien —como certifican fuentes de la turoperación alemana desde Mallorca a la vista de las reservas anticipadas en el último trimestre pasado y con la mira puesta en el gran movimiento habitual en este mercado emisor entre enero y febrero—, la DRV prevé «un ligero descenso del número de viajeros» este año. En 2023 ya cayó la turoperación respecto a antes de la pandemia, si bien «el descenso previsto este año no será tan acusado», según prevé su informe elaborado en colaboración con la consultora Dr. Fried & Partner en el que se subraya que destinos como Turquía y Grecia seguirán siendo «uno de los motores de crecimiento» del mercado alemán este año.

«Viajar está estigmatizado. Se demoniza el avión y los cruceros», se queja el CEO de TUI

Así las cosas, «aún no es posible predecir cómo afectará a los precios, y, por tanto, a la demanda, el aumento de la tasa sobre el transporte aéreo previsto por el Gobierno alemán». Cuando se encargó el estudió se desconocían los detalles. Sin embargo, se alude a a sus repercusiones entre los viajeros «con ingresos medios, con familia y niños». «Obviamente, muchos ciudadanos alemanes ya no podrán permitirse un viaje de vacaciones debido al aumento de costes», sostiene el presidente de la DRV, Norbert Fiebig. «El Gobierno Federal no debería encarecer aún más los viajes».

Por otro lado, el CEO de TUI, lamenta que «viajar está estigmatizado por algunos políticos. Se demoniza el avión y los cruceros. Los turistas y las empresas están sobrecargados con prohibiciones y normativas excesivas». Ebel se queja de que los paquetes de viajes «se encarecen deliberadamente a través de normativas mientras que las empresas no europeas pueden vender productos poco respetuosos con el consumidor», en muchos casos sin regulación.