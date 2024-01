Ni un sistema de autojustificación de las bajas laborales de tres días mediante una declaración responsable de la persona afectada ni imponer la obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios a consecuencia del aumento de la incidencia de la gripe. La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado tras la reunión urgente del Consejo Interterritorial de Salud convocado a primera hora de la mañana de hoy que la opinión mayoritaria de las comunidades autónomas es que para declarar una incapacidad laboral temporal es necesario que medie un médico y, con respecto a decretar la obligatoreidad de los cubrebocas en los centros asistenciales, la responsable de Salud ha señalado que la situación epidemiológica de Balears no la requiere.