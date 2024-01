La consellera de Salud, Manuela García, no ve "necesario" por el momento recuperar la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitario en Baleares y así se lo trasladará a Sanidad en el Consejo Interterritorial del próximo lunes. En este sentido, García considera que la situación de las islas con la epidemia de gripe no es la misma que la que se está viviendo en otras comunidades autónomas. "Lo que hacemos es recomendar el uso de la mascarilla siempre que se tenga sintomatología respiratoria o se esté en contacto con una persona vulnerable, pero con la situación actual parece que no va a ser necesario una obligatoriedad. Es el posicionamiento que ya hemos trasladado previamente al Consejo Interterritorial".

Ante la explosión de contagios, el próximo lunes se celebrará un Consejo Interterritorial de Salud extraordinario donde se prevé que Sanidad proponga a todas las comunidades autónomas recuperar el uso obligatorio de las mascarillas tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales. En cuanto a la situación de la epidemia en las islas, la consellera asegura que "la estabilización en los hospitales y centros de salud se puede considerar estable" y hace un llamamiento a la vacunación masiva. "Es importante la concienciación sobre la inmunización y la vacunación y por ello hacemos un llamamiento a todos los niños y a los adultos para que se pongan la vacuna de la gripe y covid". Asimismo, García ha explicado que ya están trabajando para que, a partir de la próxima semana, todos los ciudadanos puedan acudir a vacunarse sin cita previa a todos los centros de salud en un horario comprendido entre las 10:00 y la 13:00. Pico de contagios En cuanto al pico de contagios, la titular del área sanitaria confirma que todavía no hemos llegado al número máximo de casos positivos, previsto para las próximas semanas. En relación a la 'vuelta al cole', desde Salud afirman que están trabajando con la conselleria de Educación para evitar los focos en las clases. "Se espera que haya un pico de infecciones respiratorias con la llegada de los niños a las escuelas como es algo habitual. Por ello estamos recomendando medidas de prevención como el uso del gel hidroalcohólico, buena ventilación y que seamos responsables. Un niño con fiebre no tiene que ir a clase", sostiene la consellera.