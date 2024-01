La Fundació Mallorca Turisme, entidad adscrita al Departamento de Turismo del Consell y presidida por el conselller José Marcial Rodríguez, destina casi un millón y medio de euros a gastos de personal. La partida se reparte, en principio, entre 22 trabajadores.

El presupuesto para 2024 de la Fundació Mallorca Turismo, encargada de las actividades de promoción de la isla, asciende a 9.695.000 euros, según información facilitada por Turismo a este diario. Se ha incrementado en cerca de medio millón respecto al año pasado, cuando la entidad la lideraba el exconseller socialista Andreu Serra. Del total, la mayor partida, 6,9 millones, se dedica a actividades de promoción. En estos gastos se incluyen, principalmente, grandes patrocinios y publicidad (2,4 millones), asistencia a ferias y otras muchas acciones, entre ellas las de las agencias de comunicación en los países emisores. En segundo lugar, destaca el desembolso para gastos de personal.

Información sesgada

El dato de entre cuántos trabajadores se reparte ese fondo presupuestario no ha sido facilitado por el Departamento de Turismo. En el documento suministrado a este diario se ha eliminado la relación de la plantilla. Sin embargo, sí consta en el Plan de Actuación 2024 de la Fundació Mallorca Turisme que se presentó en noviembre pasado a su Patronato, el órgano de gobierno formado por representantes institucionales del propio Consell y de todos los partidos políticos, y otro de la Aetib, este aún pendiente de nombrar según se comprueba en la web de la entidad. Los socialistas criticaron que se les informara a posteriori, cuando ya se había aprobado inicialmente el presupuesto del Consell.

Errores en las partidas

Por cierto, la parte del documento que se presentó en aquel encuentro relativa al presupuesto para patrocinios, licitaciones ferias o servicios de comunicación contenía errores en el desglose de las partidas, según se advirtió en el transcurso de la sesión. Habrían sido subsanados en la información sesgada entregada a este diario.

Con todo, al Patronato se le comunicó que los gastos de personal (nóminas, cargas sociales u otros gastos por convenio) ascenderán a 1.473.718 millones, alrededor de 163.700 euros más que en 2023. Ahora bien, llama la atención que cuando se enumera la plantilla de la Fundació (22 trabajadores, contando al director de la entidad) consta un trabajador menos (un auxiliar administrativo) que en el ejercicio anterior. Se explica que se prescinde de la figura de director, ocupado en la anterior legislatura por Miquel Pastor. El cargo no se cubrirá este año, pero se incluye entre los gastos de personal. Sus funciones las asumirá Susanna Sciacovelli, la directora insular de Turismo de Demanda y Hospitalidad, también vicepresidenta de la Fundació, hasta que ella y el conseller lo consideren necesario. De manera que no se aclara si el sueldo de Sciacovelli (57.500 euros brutos anuales) está incluido en el presupuesto de la fundación.

Las nóminas a pagar este año con el casi millón y medio de euros que se enumeran incluyen la del responsable de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, y las de cuatro técnicos jurídicos, un técnico economista, un técnico de proyectos, dos técnicos de comunicación, dos técnicos de marketing, un técnico de producto turístico, un administrativo, un administrativo contable, cuatro técnicos de grado medio de gestión económica, un científico y un arquitecto de datos en el Observatorio de Turismo Sostenible y un auxiliar administrativo.

Un millón de euros en subvenciones sin detallar

Según el presupuesto de la Fundació Mallorca Turisme facilitado a Diario de Mallorca este año se dedicarán 1.250.000 euros a transferencias, subvenciones y ayudas para promoción del destino. No se añaden más datos sobre el reparto de esta partida. Ahora bien, al consultar el Plan de Actuación 2024 presentado al Patronato de la entidad dependiente del Consell se comprueba que otra vez se ha eliminado información. La Federación Balear de Golf recibe —como en 2023— una subvención de 250.000 euros para Road to Mallorca 2024, el circuito de torneos de golf que promociona a la isla como destino para este deporte. También se ha borrado para este rotativo que se contará con otra línea de subvenciones por un millón de euros, sobre la que no se especificó ni siquiera ante el Patronato de la Fundació en qué se van a gastar.

Según el Plan de Actuación de 2023, con los socialistas en Turismo en la anterior legislatura, y Deportes dentro de la cartera, el presupuesto para ayudas y subvenciones fue de 1.140.000 euros. Se destinaron 250.000 al fomento del sector audiovisual. Otras subvenciones nominativas fueron para la Federación Española de Baloncesto, la Federación Española de Natación y la CAEB (para la Mostra de Cuina) por 75.000, 60.000 y 90.000 euros, respectivamente. Gaudeix Senior, el programa para bonos de hoteles para jubilados, se llevó 450.000 euros.