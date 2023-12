Maria Bauzà: «Los robots harán los trabajos que no queremos para nuestros hijos»

¿Cuáles son los retos de futuro de la Inteligencia Artificial?

El cambio climático, porque empezamos a tener muchos datos y vemos que la información de hace cinco años no ayuda a predecir el tiempo. Y es porque hemos tenido un incremento de temperaturas tan brutal que estamos viendo un cambio de distribución. Otro de los retos sería la desinformación. Al final tú no quieres que un estudiante entregue una redacción de ChatGPT o de Gemini y hay ideas sobre cómo hacerlo, porque son modelos probabilísticos. Tú puedes intentar decir con qué probabilidad este texto me viene de ChatGPT y averiguarlo.

¿Dónde debería Balears poner el foco?

En las islas hay muchos datos, de turismo, de centros hospitalarios...y usarlos de manera activa es lo importante. Si las empresas empiezan ya a recabar datos y a catalogarlos bien, será fundamental, porque eso podría hacer que las islas sean pioneras en Inteligencia Artificial.

En su ponencia explicaba la mejora de los robots gracias a la implementación de la visión y el tacto. ¿Qué implicaciones tiene esta mejora?

Lo que estamos haciendo con la Inteligencia Artificial es tener un mismo algoritmo que pueda adaptarse a las necesidades de la empresa y permitir la automatización de tareas. Es más fácil llevar la robótica a las compañías que a las casas, porque son un ámbito más estructurado y los humanos son muy impredecibles, lo que supone una barrera para hacer algo mucho más avanzado.

¿Cuál sería el objetivo final de la robótica?

La robótica a largo plazo tiene la capacidad de hacerse con esta parte del empleo para la que ya no se encuentra a gente joven. Eso sí, el ideal sería aplicarla en el bienestar de las personas mayores. A corto plazo, el objetivo es la introducción de sistemas robóticos en las empresas para que se encarguen de la automatización de tareas.

¿No supone una amenaza para el empleo?

Yo soy optimista en ese sentido, no lo creo. Evidentemente, las nuevas tecnologías pueden desplazar empleos, pero desplazar en el sentido de que los transforman. Creo que los robots van a hacer esos trabajos que no queremos para nuestros hijos. Por otro lado, hay que decir que la Inteligencia Artificial está cogiendo un componente muy artístico, haciendo canciones, imágenes... y eso ha sorprendido mucho a los investigadores, y es que su potencial está haciendo que ya haya colaboraciones entre personas y la Inteligencia Artificial.

Hay cierto recelo hacia la IA.

Cuando no entendemos una cosa, es difícil sentirnos 100% a gusto con ello. Cualquier cosa cuando es nueva lleva un tiempo adaptarse a ella, pero vemos cómo la gente al final se ha hecho sin problema a las nuevas tecnologías.