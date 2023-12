La Plataforma contra los Megacruceros ha presentado esta mañana en rueda de prensa su campaña de crowfunding para recaudar fondos destinadas a pagar una multa de 4.000 impuesta en 2022 tras una protesta organizada a la llegada del crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas. Según ha explicado Jaume Garau, presidente de la fundación Iniciatives del Mediterrani, la multa fue impuesta al barco de un particular por exceder la capacidad de la embarcación, ya que varios periodistas subieron a bordo del mismo para tomar fotos.

La acción sancionada ocurrió el 9 de mayo del pasado año. La organización se embarcó en el barco Rafael Verdera, el velero en activo más antiguo de toda España, para posicionarse frente al buque con una pancarta para denunciar que "no queremos ningún megacrucero en Palma", aunque la acción reivindicativa no salió tal y como esperaban porque la Guardia Civil bloqueó el paso a la embarcación por estar en una zona comercial a la que solo pueden acceder los cruceros. Garau asegura que la embarcación multada fue la que se hizo servir para acercarse a tomar varias fotos, y era propiedad de un particular que estaba apoyando la acción. Según las alegaciones de las autoridades, una vez parado el pequeño barco, se revisaron sus papeles y se observó que su capacidad se limitaba a seis personas a bordo. En aquel momento, diez personas se encontraban en la cubierta, por lo que excedían el límite y se informó de la sanción, que en un principio se cuantificó en 6.000 euros, finalmente se rebajó hasta los 4.000. "Nos parece una sanción injusta. Ya sabían que había actos sociales en la navegación costera y que en muchos había sobrecargas, y no se multaban nunca", ha alegado Garau. Por ello, han iniciado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de pagar la multa, en unos plazos en los que esperan "llegar a los 2.000 en navidad y en enero haber pagado la multa". Un crucero al día Dentro de las exigencias de la Plataforma para reducir la llegada de cruceros a Mallorca, reclaman la llegada de un único crucero al día y de establecer un máximo de 4.000 personas que puedan desembarcar del mismo. Argumentan que se debería hacer "un estudio serio sobre si la bahía puede admitir la contaminación de los cruceros y de cuáles son los perjuicios que los turistas causan en la ciudad". Además, han deslizado la posibilidad de volver a la acción el próximo verano: "Ya estamos pensando en volver a salir con el Verdera el verano que viene para recibir algún crucero". Distancia con el Govern Hoy mismo el Ejecutivo había organizado una reunión entre varias entidades como la Autoritat Portuària de Balears, la patronal de los cruceros CLIA y el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, entre otros. La Plataforma había sido invitada, pero tal y como han informado han decidido no asistir debido a la posición "crítica" que la asociación ocupaba de entre los asistentes, siendo los únicos que mostraban su rechazo a la política actual. Aseguran que un mes atrás mantuvieron una reunión con el Govern, de la que salieron "con buena impresión", pero ahora piden al Ejecutivo "una propuesta que podamos ver y valorar, para poder sentarnos después en una mesa razonable, en la que esté representada la ciudadanía de Palma".