La Plataforma contra los Megacruceros ha lanzado una campaña de crowdfunding para pagar una multa de 4.000 euros por las protestas organizadas durante la llegada a Palma del Wonder of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, en 2022.

El pasado 9 de mayo de ese año la organización se embarcó en el barco Rafael Verdera, el velero en activo más antiguo de toda España, para posicionarse frente al buque con una pancarta para denunciar que "no queremos ningún megacrucero en Palma", aunque la acción reivindicativa no salió tal y como esperaban porque la Guardia Civil bloqueó el paso a la embarcación por estar en una zona comercial a la que solo pueden acceder los cruceros. Plataforma contra los Megacruceros ha abierto esta campaña para conseguir "lo necesario para hacer frente" a una multa que consideran "desproporcionada e injusta" por una "acción pacífica". Para los que quieran colaborar, la entidad ha facilitado el enlace https://goteo.cc/multa.