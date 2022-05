En las entrañas del 'Wonder of the Seas'

A primeras horas de la mañana de este martes ha llegado al puerto de Palma por primera vez el 'Wonder of the Seas', buque que acaba de entrar en servicio y que está considerado como el crucero más grande del mundo y que es propiedad de la conocida naviera Royal Caribbean.

El 'Wonder of the Seas' pertenece a la última generación de buques de crucero que se caracteriza por su gigantismo, y las muchas prestaciones tanto de ocio como de habitabilidad. Hoy día al, contrario de antes, algunos cruceros se han convertido en un destino en sí mismo, con novedades y atracciones cada vez más sorprendentes, y con una oferta culinaria cada vez es más amplia y completa, por no hablar del bienestar personal, con cada vez más grandes zonas de Spa. También la oferta de habilitación ha cambiado bastante, donde la gran innovación ha sido sobre todo la posibilidad de tener terrazas en los camarotes.

Este crucero es un ejemplo de todo esto y su oferta de ocio incluye cosas impensables hace unos años como el Ultimate Abyss, el tobogán más alto instalado en un buque de crucero, o un gran parque acuático o simuladores de surf e incluso rocódromos. Dispone de un gran teatro, el Royal Teather y una pista de hielo, en la zona de popa dispone del Aqua Theatre donde se celebra un espectáculo de saltos acrobáticos y acuático. El comedor principal a popa ocupa tres cubiertas.

También dispone de una calle, como otros buques de la naviera, la Royal Promenade, donde se alternan los locales de restauración y las tiendas, y en la cubierta ocho el Central Park, un auténtico parque con árboles y plantas naturales. Finalmente, en la zona para los más jóvenes podemos encontrar un tiovivo que hace las delicias de los más pequeños.

Se habla de que es el crucero más grande del mundo, pero no solo eso, también es el buque de pasajeros (junto con sus gemelos) más grande de todos los tiempos, muy superior en tamaño a cualquiera de los grandes trasatlánticos del pasado siglo, eso sí, no es el buque más grande del mundo ya que hay barcos portacontenedores y petroleros que lo superan en eslora y tonelaje.

Para celebrar su primera visita se celebró un acto a pie de muelle, en el que Francisca Leal en representación de la Autoritat Portuària hizo entrega de una metopa conmemorativa a representantes del buque, entre los que estaba el primer oficial del buque, el mallorquín Josep Canals, nacido en Pollensa.

El buque que está finalizando su viaje trasatlántico desde Florida. Llegó con 3.628 pasajeros, muy lejos de su capacidad máxima.

La naviera Royal Caribbean International forma parte de Royal Caribbean Group uno de los principales grupos mundiales de cruceros, teniendo actualmente en servicio un total de 26 buques.

Además del 'Wonder of the Seas' el puerto de Palma ha recibido hoy la visita de otros cuatro cruceros, uno de ellos también llegaba al Palma por primera vez, se trata del pequeño 'La belle des Océans', de la naviera Croisieurope, especializada en cruceros fluviales, se trata de un buque con una capacidad máxima de tan solo 130 pasajeros. También han llegado dos barcos de gran lujo, el 'Seven Seas Splendor', de la naviera Regent Seven Seas, que visitó Palma por primera vez hace tan solo unas fechas , con una capacidad máxima de 750 pasajeros y que ha llegado con 433 y el 'Marina' de Oceanias Cruises que puede albergar 1238 pasajeros y que en esta ocasión lleva 417. Finalmente un viejo conocido del puerto, el 'Mein schiff 2' de Tui, con una capacidad de 2.894 pasajeros, que ha llegado con 1700 pasajeros que han desembarcado, al ser Palma su puerto base y han embarcado 1400.