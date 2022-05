La Plataforma contra los Megracruceros ha criticado este martes que el Wonder of the Seas haya llegado a Palma “escondido”, en otro día de “excepciones de los acuerdos que debían limitar la llegada de estos enormes buques” a los puertos de Baleares y denuncian que hay cinco en total en el puerto.

Hay que recordar que este martes es uno de los días señalados entre los dieciocho de excepción que se han fijado en el acuerdo entre el Govern y las navieras por lo que estaba previsto en el puerto de Palma que coincidieran cuatro cruceros, entre ellos uno de más de 5.000 pasajeros. Desde la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo se señala que no hay incumplimiento, pues el quinto barco en el puerto es La Belle des Oceans, “con capacidad para 130 personas únicamente”. La plataforma que reúne a una treintena de entidades sociales da cuenta en un comunicado de que a la llegada del Wonder of the Seas se suma otro megacrucero y a tres cruceros más pequeños. Llama la atención, además, sobre la “intensificación de contaminación” que se vivirá en la ciudad durante las horas en que los barcos estén atracados, “perjudicando” al medio ambiente, la salud y a los propios cruceristas. Se considera que recibir en un solo día a cinco cruceros “generará nuevamente el caos y la saturación de las calles del centro histórico de Palma”. La plataforma recuerda que desde hace tres años reivindica que se ordene este tipo de turismo, “que la ciudad no soporta más, pero justo cuando empieza la temporada vemos que los acuerdos se incumplen sistemáticamente y que este modelo no entiende de límites”. En ese sentido animan a la ciudadanía a embarcarse el próximo 9 de mayo en el velero más antiguo activo de España, el Rafel Verdera, "para dar la bienvenida al crucero más grande del mundo”, el Wonder of the Seas. Por otro lado, el conseller de Turismo y portavoz del Govern, Iago Negueruela, se refirió este lunes que el acuerdo sobre la regulación de cruceros se está cumpliendo “a rajatabla”. Precisamente el acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se firma este jueves en Palma. En virtud de ese pacto solo podrán coincidir en Palma tres cruceros hasta 2026, excepto 18 días de este año.