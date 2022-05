A primera hora de la mañana de este martes ha llegado al puerto de Palma por primera vez el Wonder of the Seas, buque de reciente construcción perteneciente a la naviera Royal Caribbean y que está considerado el crucero más grande del mundo.

El buque que ha atracado en la plataforma del Dique del Oeste ha sido construido en Francia, concretamente en los astilleros de Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, siendo posteriormente completado en Marsella y entregado a la naviera el pasado 27 de enero. Tiene una eslora de 362 metros, una manga máxima de 64 metros y 236.857 toneladas de registro. Su capacidad es de 5.734 pasajeros en doble ocupación y de 6.980 como máximo. Dispone de un total de 2.867 camarotes y la tripulación la componen 2.300 tripulantes.

El barco ha llegado en el marco de un crucero trasatlántico que se inició el pasado 20 de abril en Fort Lauderdale en Florida, y en el transcurso del cual ya ha visitado Nassau en las isla Bahamas, Málaga, Cartagena y finalmente Valencia de donde procedía, de Palma partirá a media tarde rumbo a Barcelona, punto final de su actual viaje.

El Wonder of the Seas tiene cuatro buques gemelos: Oasis of the seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas y Symphony of the Seas, los cuales todos han estado en Palma anteriormente. Dispone de 20 restaurantes, diez bares, un gran teatro, un teatro acuático,pista de hielo, rocódromo, tobogán acuático y un largo etcétera.

A partir del próximo domingo día 8 empezará desde la ciudad condal sus cruceros semanales en los que visitará además Palma, Marsella, La Spezia, Civitavecchia y Nápoles. Estos viajes se extenderán hasta finales de octubre, teniendo previsto iniciar el treinta de ese mes un viaje trasatlántico, en el que también tocará en Palma, que le llevará al Caribe donde pasará el invierno.