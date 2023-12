La dirección nacional del Partido Popular avala que el vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda y Economía, Antoni Costa, haya salido indemne tras el fichaje a sabiendas de un alto cargo, amigo suyo, acusado de agresión sexual. Así lo ratificó ayer la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quién estuvo presente en la reunión de la Junta Directiva del PP en Balears. En este sentido, Gamarra compartió la decisión del Ejecutivo de no cesar a Costa del cargo, aceptando las diculpas ofrecidas.

«Que un vicepresidente haya pedido incluso disculpas por un error que es humano, por no tener toda la información, creo que dice mucho». No obstante, Costa sí conocía que Juan Antonio Serra Ferrer había sido detenido por la agresión sexual en un restaurante de Palma y el posterior ataque a un agente de la Policía Nacional, así como la decisión que tomó la UIB de suspenderlo como profesor asociado cuando lo contrató como alto cargo de una empresa pública bajo su control.

La número dos de Feijóo, siguiendo con el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, defendió que la destitución de Ferrer al frente de Ibetec es más que suficiente para resolver la situación. «La persona a la que se le ha abierto juicio oral ha sido cesada, luego por tanto sí que se han asumido responsabilidades políticas. Las disculpas de Costa iban acompañadas del cese inmediato en cuanto se ha conocido la apertura del juicio oral, por tanto está todo claro y todo resuelto».

Prohens ratifica a Costa

Por su parte, Prohens reconoció ayer que la contratación del alto cargo «no debería haberse producido», aunque no se plantea «de ninguna manera» cesar a Costa. «El vicepresidente ya se pronunció el lunes pasado con total contundencia. Yo también lo hice el martes en el Parlament reconociendo el error y pidiendo disculpas a la víctima». Asimismo, se mostró muy crítica respecto a la actitud de los grupos que forman parte de la oposición en esta cuestión.

«Entiendo que no están acostumbrados a que se reconozcan los errores y se pida disculpas, tienen que intentar estirar esto al máximo. Pero todas las explicaciones se han dado y se ha actuado con contundencia. Los políticos deberíamos acostumbrarnos a pedir perdón, somos humanos y cometemos errores».

La oposición, al ataque

Por su parte, los partidos de la oposición volvieron a exigir el cese inmediato de Costa, apuntando hacia la falta de credibilidad del también portavoz del Ejecutivo tras ocultarle el caso a Prohens. «No puede seguir contando con la confianza de la presidenta después de fichar a un alto cargo acusado de agresión sexual. Lo normal sería que se nombrara a otra persona» expresó el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela.

En el caso de Més per Mallorca, la diputada Marta Carrió volvió a denunciar que no se trata de una equivocación por su parte. «Prohens no puede enviar el mensaje de que se premia a los agresores y se perdona a quienes premian a los agresores. No es un error, es tapar la violencia machista y aplicar el pacto silencio de entre hombres. La presidenta debe cesarlo del cargo». De cara a la sesión que se celebra hoy en la Cámara Balear, PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han preparado un plenomonográfico sobre el caso con preguntas como: «¿considera la presidenta que en casos de agresiones sexuales se tiene que confiar ciegamente en la palabra del agresor e incluso promocionarlo socialmente?».