El Govern responsabiliza a una funcionaria de la incitación a secundar la huelga de Vox y exculpa por completo al número dos de Asuntos Sociales, David Lozano. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha asegurado que el secretario general de Catalina Cirer "no dio ninguna instrucción a nadie ni envió el correo" sino que fue "un error humano" de la trabajadora pública, a pesar de que en el mensaje que remitió la conselleria a todos los trabajadores públicos se explicitaba de forma clara que la información se enviaba "por indicación del secretario general".

Costa ha alegado que se trató de un "error humano" que derivó en una cuestión "de trascendencia" aunque ha reiterado que la intención de Lozano "no fue en ningún momento incitar a nada sino informar de los servicios mínimos en relación a la huelga". No obstante, el correo remitido por la Conselleria no habla en ningún momento de información sobre estos servicios mínimos sino que se explica que las únicas consideraciones sobre las repercusiones de la huelga en el funcionamiento de la Conselleria se refieren exclusivamente al "fichaje y permisos". Por otra parte, era altamente improbable que la huelga en cuestión requiriera de una movilización del departamento ante el escaso seguimiento previsto, pese a la publicidad que le concedió el secretario general.

Sobre la exigencia de algún tipo de responsabilidad, el portavoz ha rechazado esta posibilidad porque "en ningún caso" el secretario general "quiso incitar a nada" y reitera que la única finalidad del correo era informar de los servicios mínimos. La consellera Cirer dio ayer por concluida la investigación interna y rebajó, igual que el portavoz del Govern, el caso a “un error” sin mala intención. Cirer también señaló a la funcionaria de la conselleria, que fue la que envió el mensaje electrónico interno y que llegó a la totalidad de la plantilla.