Por fin ha llegado el día que muchos estaban esperando. Este viernes, los escaparates de los locales y comercios del centro de Palma se han cubierto de llamativos vinilos que anunciaban las esperadas rebajas del Black Friday, una fecha señalada en el calendario como fuente de ahorro inequívoca para la sociedad.

En las calles de Ciutat, el nerviosismo por no dejar ir ningún descuento y los constantes choques de bolsas que se sucedían a lo largo de la travesía de Sant Miquel, permitían deducir que el Black Friday ya había dado el pistoletazo de salida. "Hemos aprovechado para venir esta mañana por el tema de las ofertas", reconocía Isabel Ligero, quien acompañada de su amiga, Ruddy Olivares, reconocía que "no hay tantas ofertas como te hacen ver a lo largo de toda la semana". Sin permitir que la decepción enterrase la ilusión de este gran día de las rebajas, Olivares descubría su método para preparar la jornada: "Hay también muchas ofertas por internet. Previamente, sí que haces una pequeña investigación, y luego cuando ves los precios en la calle, te das cuenta de que no hay tanta diferencia".

De una tienda de lencería salía Rosa Pérez, cargando varias bolsas de diversos comercios. En su rostro, se reflejaba la satisfacción de haber encontrado aquello que había ido a buscar: "Vengo ya casi como si de una tradición se tratase". Pérez confesaba que "hay descuentos, pero realmente nunca sabes si te han subido el precio antes de hacer la rebaja" y, pese a la gran afluencia de compradores que Palma ha registrado esta mañana, esta complacida ciudadana auguraba que durante la tarde "se animará".

Entre la multitud de personas que paseaban por las calles, una mujer mayor, cuya identidad no ha querido desvelar, arremetía contra el Black Friday asegurando que "es un timo". Esta mujer estaba convencida de la teoría que Rosa Pérez había planteado: "Primero te suben los precios un montón para luego ponerles un descuento y estafarte, ya que cuesta lo mismo".

Sin embargo, algunos han aprovechado para realizar algunas compras necesarias con la esperanza de encontrar algún descuento en aquello que buscaban. Paco, por ejemplo, ha sido uno de los afortunados que ha alcanzado la sinergia entre la necesidad y el pagar menos: "Necesitaba una cazadora y la he comprado con un buen descuento". La urgencia por encontrar dicha cazadora no le permitía esperar a las rebajas de navidad, por lo que su salida matutina, acompañado de su mujer, ha sido más que provechosa.

Se espera que a lo largo este fin de semana, tanto los grandes centros comerciales de la isla como los locales y tiendas de pueblos y ciudades se abarroten de gente en busca de los mejores precios y algunos, incluso, arranquen con sus primeras compras navideñas.